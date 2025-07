Savona, torna per il quarto anno consecutivo il "Concerto al tramonto"

Torna per il quarto anno consecutivo uno degli appuntamenti più suggestivi dell’estate savonese: il “Concerto al tramonto”. L’evento, prodotto da Social Music Projects APS in collaborazione con il Convento dei Frati Cappuccini e l’Ufficio Pellegrinaggi e Pastorale del Tempo Libero, Turismo e Sport, si terrà sabato 19 luglio alle ore 20.30 nel giardino del Convento dei Cappuccini di Savona.

Un’occasione unica per vivere la musica immersi nella bellezza del tramonto, in un’atmosfera intima e coinvolgente. Protagonisti della serata saranno Elisa Becce ed Elena Seasso (voci), accompagnate alla chitarra da Dario B. Caruso, per un programma pensato per emozionare e avvicinare il pubblico alla natura e all’armonia.

Un evento che ogni anno conquista sempre più persone, grazie alla combinazione di arte, spiritualità e paesaggio. Un appuntamento da non perdere per chi ama la musica e desidera riscoprire la bellezza delle piccole grandi cose.