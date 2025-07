Mozione di "Uniti per Albisola" sulla viabilità, scintille con il Sindaco: "Ha voluto cercare, fin da subito, lo scontro con l'opposizione"

"ll gruppo consiliare "Uniti per Albisola" ha presentato, nella seduta consiliare di lunedì sera, una mozione contenente proposte per il miglioramento della viabilità e soprattutto della sicurezza stradale dell'arteria principale del territorio: Corso Mazzini". Lo affermano, in una nota stampa, i consiglieri del gruppo consiliare “Uniti per Albisola” Stefania Scarone, Luca Proto, Serena Cello e Pietro Corona.

"Le proposte consideravano la possibilità di avviare uno studio tecnico per valutare la fattibilità dell'installazione di attraversamenti pedonali rialzati in punti strategici del Corso, tenendo conto delle pratiche adottate nei comuni limitrofi come Quiliano e Loano, di introdurre un limite di velocità di 30 km/h non solo lungo il corso, ma anche in altre vie limitrofe ai centri storici dei quartieri presenti nel territorio albisolese - proseguono dal gruppo di minoranza, sottolinenando poi la necessità "di coinvolgere attivamente la cittadinanza in un processo partecipativo per raccogliere suggerimenti e osservazioni sulle misure proposte, garantendo incisività e di reperire le risorse necessarie, anche attraverso finanziamenti, per la realizzazione dell'intervento di rifacimento del manto stradale di Corso Mazzini e delle vie limitrofe, ormai compromesso per il continuo traffico pesante che attanaglia la nostra cittadina".

"Il Sindaco, purtroppo, come è solito fare da sei anni a questa parte, ha voluto cercare, fin da subito, lo scontro con l'opposizione, senza fornire risposte concrete sui motivi per i quali era contrario alla mozione, preferendo l’atteggiamento sprezzante della chiusura pregiudiziale. Anzi, ha dichiarato che, per risolvere la situazione del traffico Albisolese, i cittadini dovranno aspettare la completa attuazione del ribaltamento del casello: una 'chimera' che viene tirata fuori ogni volta che si parla di traffico e che dimostra la sua incapacità/visione di risolvere/tamponare i problemi di vivibilità e di sicurezza che attanagliano ogni giorno i cittadini albisolesi. Ha accusato l'opposizione di non volere incontrare gli enti preposti, ma bisogna ricordare al Sindaco che questo rientra tra i suoi compiti".

"Bisogna ricordare al Sindaco che per la completa attuazione di un'opera infrastrutturale così importante ci vorranno come minimo dieci anni dal momento in cui verrà completata l’Aurelia Bis. Inoltre, il Sindaco ha evidenziato la possibilità di finanziamenti da parte di qualche ente per riuscire a compensare il costo del rifacimento del manto stradale e allora purché bocciare completamente la nostra mozione? Infine, ha accusato l'opposizione di non fare nulla, mentre invece dovrebbe rimboccarsi le maniche ed ascoltare i cittadini, mentre lui ha affermato di non aver bisogno di suggerimenti e di osservazioni da parte della popolazione perché ha altro da fare...".

"Una frase che rivela un’idea di governo autoreferenziale, distante dalla realtà e priva di rispetto per chi vive quotidianamente i disagi. Questo comportamento di tracotanza e di continua mancanza di rispetto, per il gruppo di opposizione, è inaccettabile ed avviene anche quando si fanno proposte concrete per migliorare il territorio albisolese. Uniti per Albisola continuerà a portare in consiglio comunale proposte serie e concrete ed a denunciare pubblicamente la totale incapacità di chi governa di occuparsi di problemi reali" concludono dal gruppo consiliare di minoranza.