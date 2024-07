Pietra, mare "fortemente inquinato" alla foce del Maremola? De Vincenzi: "Da Arpal ok a balneabilità e qualità delle acque"

Nei giorni scorsi Goletta Verde di Legambiente ha reso noti i dati dei 23 punti campionati lungo le coste della Liguria: 11 sono risultati fortemente inquinati, tra questi anche quello prelevato a Pietra Ligure alla foce del torrente Maremola. Sul tema si è espresso il sindaco pietrese Luigi De Vincenzi mostrando come i dati Arpal relativi al mare pietrese dimostrino altro.

"Probabilmente quella di Goletta Verde è un'analisi che si riferisce al tratto finale del torrente Maremola e non tanto al mare perché mi pare più che evidente, e ci sono i documenti che lo confortano, il fatto che lo stesso giorno le analisi dell'Arpal, che è l'unico ente sul quale bisogna basarsi per la balneazione, indicavano la zona in questione conforme e con una classificazione dell'acqua buona - spiega il primo cittadino - Questo si aggiunge a quello che è successo anche l'anno scorso: anche lì nello stesso periodo l'Arpal dichiarava la balneabilità conforme e la qualità dell'acqua sufficiente, quindi addirittura siamo migliorati rispetto all'anno scorso".

"Assolutamente non voglio fare polemica con Goletta Verde perché mi rendo conto che svolge un servizio meritevole e opportuno, la nostra base di valutazione però sono i dati Arpal e solo su quelli ci possiamo basare - continua De Vincenzi - devo anche far presente che se ci fosse dell'inquinamento dal punto del di vista del fiume, non sarebbe collegato certamente a quello che succede sulla depurazione. La depurazione è un impianto a parte che non c'entra col fiume e se fosse il fiume dipenderebbe da altri fattori e non da quello".

Per l'occasione il sindaco di Pietra Ligure ha inoltre mostrato i dati dei sei campionamenti, da ponente a levante, che vengono fatti regolarmente nel mare pietrese: "Tutti indicano, per tutto quest'anno ma anche per tutto l'anno scorso, balneabilità conforme e classificazione del mare eccellente".

"Le classificazioni Arpal che per tutto quest'anno, quindi maggio, giugno e fino adesso a luglio, ma anche tutto l'anno scorso, definiscono il mare di Pietra eccellente - escluso quel pezzo alla foce del Maremola che era sufficiente l'anno scorso e buono quest'anno - credo che siano una risposta più che chiara a quelli che usano questo dato e questa indagine della Goletta Verde per fare della polemica sul mare e sulla balneabilità di Pietra. Abbiamo un grosso riscontro, abbiamo un sacco di gente che ci dice che il mare è molto bello e il risultato eccellente certificato da Arpal è la conferma di tutto questo" conclude De Vincenzi.