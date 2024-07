Mare inquinato a Pietra, Carrara: "De Vincenzi tira in ballo la 'balneabilità' per confondere la situazione"

" Nessuno ha tirato in ballo la balneabilità del mare di Pietra Ligure di cui erano già arcinote a tutti le analisi dell'Arpal, ma solo del paradosso che una città, che vanta una parziale 'bandiera blu' di un tratto del suo mare, ne presenti un altro accusato dalle analisi della Goletta Verde di essere 'fortemente inquinato'. Chi tira in ballo, a sproposito, la 'balneabilità' è proprio De Vincenzi: apposta per fare una strumentalizzazione, un polverone e confondere i veri termini della situazione ".

Carrara osserva come tra i punti di prelievo nel mare pietrese non ce ne sia e non ce ne sia mai stato uno "nel tratto prospiciente la foce del torrente Maremola. Infatti, le analisi dell'Arpal parlano di zona 'a levante del torrente Maremola', non 'alla foce' o 'presso la foce' del torrente (che, in fatto di precisione di prelievi e di analisi rappresentano ben altra cosa), come, invece, esplicitamente parla la Goletta Verde nel suo comunicato".

"Non ci sono dubbi che quella estratta ed analizzata sia acqua di mare, ancorché presa alla foce del torrente, e non di acqua dolce di fiume; De Vincenzi, tuttavia, pur senza spingersi, come ha fatto l'anno scorso, a denigrare l'opera della Goletta Verde quando aveva detto che essa aveva fatto i prelievi in pozzanghere dove defecavano gli animali, anche quest'anno, però, non si smentisce - prosegue il consigliere comunale - secondo lui, la Goletta avrebbe fatto i prelievi nell’acqua dolce e non nell'acqua salata. Quando, invece, i prelievi che fa la Goletta sono tutti sull'acqua del mare".

Carrara afferma inoltre che "per confondere ancor più le idee, De Vincenzi continua imperterrito a parlare del torrente, negando che, se esso fosse inquinato, lo sia per la causa della mancata depurazione, ma per ragioni ad essa estranee. E chi, in questo contesto, ha mai parlato dell'inquinamento del fiume? È lui che ne parla per confondere le idee. Infatti, i prelievi della Goletta Verde riguardano le acque del mare e vengono svolti sulle foci dei fiumi e torrenti anche perché in Liguria, per la stragrande parte dei casi, ospitano le tubazioni di scarico delle fognature delle varie cittadine nelle due riviere. Pietra Ligure non fa eccezione. Infatti, l'alveo del torrente Maremola ed il suo tratto di mare prospiciente ospitano le tubazioni delle reti fognarie cittadine e di quelle collegate dell'entroterra, che scaricano proprio in quel tratto di mare le loro sostanze a 42 metri di profondità".