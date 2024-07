Giustenice, avanzano i lavori del nuovo polo scolastico (FOTO)

A Giustenice proseguono i lavori del nuovo polo scolastico che comprenderà, in due edifici adiacenti, la scuola dell'infanzia, della sezione primavera e la scuola primaria.

Ad aggiornare sullo stato delle operazioni è il sindaco Mauro Boetto: "È stata fatta la gettata del primo piano della seconda struttura (edificio "sezione scuola primavera") del nuovo Polo scolastico - spiega il primo cittadino - Nella prima struttura (sezione scuola dell'infanzia e scuola primaria) i lavori stanno procedendo con la posa degli impianti elettrici, idraulici e termoidraulici".

Nei giorni scorsi il sindaco ha ricevuto la visita del consigliere regionale Angelo Vaccarezza che sul nuovo polo scolastico si è espresso così: "I lavori, iniziati nel febbraio 2023, proseguono spediti. La realizzazione del nuovo edificio libererà spazi che verranno destinati ad un centro ricreativo per anziani e ad un piccolo museo dedicato all'archivio storico di Giustenice. A questo progetto finanziato con fondi del PNRR si aggiungono 250 mila euro provenienti dalle risorse di Regione Liguria per la rigenerazione urbana che verranno utilizzati per sistemare l'area circostante, con la creazione di un parco giochi, di un orto didattico e di un area parcheggio".