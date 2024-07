Murialdo, il sindaco Michele Franco ringrazia la cittadinanza

Oggi pomeriggio, 6 luglio, il neo sindaco di Murialdo, Michele Franco, eletto lo scorso giugno alla guida della lista "RiUniAmo Murialdo", invita tutta la cittadinanza a un evento speciale di ringraziamento.

L'appuntamento è fissato per le ore 17 presso il giardino adiacente all'infopoint del gruppo. L'evento rappresenta un'occasione importante per festeggiare insieme alla comunità, ringraziare gli elettori per il loro sostegno e condividere un momento di convivialità.

L'incontro prevede un aperitivo offerto dai membri di "RiUniAmo Murialdo", un'opportunità per incontrare il nuovo sindaco e discutere delle future iniziative per il paese.