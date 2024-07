Malattie infettive, Arboscello: "Struttura Complessa del San Paolo cancellata dal nuovo Piano aziendale"

"A pochi anni dall’emergenza pandemica, che ha mostrato l'importanza delle Malattie Infettive, con oltre 3000 consulenze e circa 550 ricoveri annuali effettuati dagli infettivologi dell’Ospedale San Paolo e le altre migliaia di consulenze fornite dagli specialisti della Asl4 e della Asl3, tutto viene dimenticato".

E' la denuncia del consigliere regionale e vicecapogruppo del Pd Roberto Arboscello, secondo cui "il caso più eclatante è in Asl2, dove il nuovo Piano operativo aziendale di fatto chiude la Struttura Complessa del San Paolo e le rassicurazioni a voce non tranquillizzano e non hanno alcun valore".

"Il savonese così si ritroverà con un’unica struttura complessa per le malattie infettive che sarà sotto il Dipartimento di Ortopedia - afferma quindi il consigliere dem -. Cosa che potrebbe essere logica per il reparto di Malattie infiammatorie osteo articolari (MIOA), ma che è totalmente non pertinente per il resto delle malattie infettive, che sono oltre il 90% del totale. La più alta percentuale di consulenze delle malattie infettive avviene infatti in ambito medico, chirurgico ed oncologico, non certo in ambito ortopedico".

"Il depotenziamento arrecherà un'ovvia riduzione nelle consulenze verso ematologia, cardiologia, pediatria, oncologia, medicina interna e anche verso la prevenzione delle infezioni ospedaliere, a oggi un vero problema in termini anche economici per il Sistema Sanitario Nazionale, anche per un possibile aumento di contenziosi medico legali. La prevenzione delle infezioni ospedaliere sono il futuro non solo delle Malattie Infettive ma un punto cardine degli Ospedali e una struttura competente in materia è un punto di forza per l’ospedale savonese" aggiunge. L'eventuale perdita della Struttura Complessa, secondo Arboscello "sarà per l'ospedale San Paolo una grave perdita di attrattiva per giovani specialisti e probabilmente motivo di fuga di chi vi lavora verso lidi più stimolanti, con un continuo e incessante impoverimento della sanità extra-genovese".