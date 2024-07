Samp, con le visite mediche parte la nuova stagione: mercoledì il primo allenamento a Bogliasco

Primi importanti appuntamenti per il club blucerchiato, che sempre il 10 luglio conoscerà anche il cammino che dovrà intraprendere nella prossima Serie B: alle 19 a La Spezia sarà infatti svelato il nuovo calendario del campionato. Nel frattempo tra gli impegni ufficiali è già in programma il primo turno di Coppa Italia: domenica 11 agosto, alle ore 20.45, sfida al Como tra le mura amiche del "Ferraris" (il club lariano ha infatti chiesto l'inversione di campo non avendo ancora a disposizione il proprio terreno di gioco). In caso di passaggio del turno, possibile derby con il Genoa.

Capitolo mercato: per una difesa che rispetto alla passata stagione ha perso Facundo Gonzalez, Ghilardi e Murru si fa strada l'ipotesi Angelo Ogbonna. Il 36enne, svincolatosi dopo l'esperienza inglese con il West Ham, arriverebbe a parametro zero. Tra i giocatori in rosa, invece, c'è interesse dalla Serie A ma anche dalla serie cadetta per De Luca: l'attaccante non è incedibile e l'idea della società è quella di non rinforzare una avversaria del prossimo campionato, Empoli e Lecce sembrano in pole. In uscita anche Bereszyński (rientrato dal prestito all'Empoli) che piace al Cagliari e Delle Monache che ha mercato in Serie C.