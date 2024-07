L'Asl2 replica ad Arboscello: "La sede della SC malattie Infettive è attualmente, e resterà, presso l’ospedale di Savona"

"La notizia che la struttura complessa di malattie infettive sia in procinto di essere trasferita dall’ospedale di Savona a quello di Albenga è completamente infondata - risponde l'Asl2- . La sede della SC malattie Infettive è attualmente, e resterà, presso l’ospedale di Savona per ragioni tecniche e organizzative, in quanto garante delle attività di degenza, ambulatoriale e consulenze infettivologiche a favore della cittadinanza del capoluogo Provinciale e del Posti letto del nosocomio del San Paolo".

"L’accorpamento organizzativo tra le SC malattie Infettive e Mios - prosegue l'azienda sanitaria - non comporta nessun trasferimento delle rispettive sedi e si precisa come non sia mai stato preso in considerazione un eventuale spostamento.