Finale, riqualificazione di via Dante: avviata la gara per assegnare i lavori, cantiere a marzo

Comincerà nel mese di marzo la riqualificazione di via Dante a Finale Ligure, una delle principali arterie viarie della cittadina rivierasca che da Borgo porta verso Marina.

In questi giorni, infatti, l'Amministrazione Frascherelli ha lanciato la gara per assegnare i lavori del primo lotto previsto dal valore complessivo di 700 mila euro: "Il progetto complessivo si avvicina ai 2 milioni di euro - ricorda il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici, Andrea Guzzi - con questo primo finanziamento inizieremo finalmente a risolvere una delle principali criticità cittadine".

"Inizieremo con il rifacimento del marciapiede e dell'illuminazione pubblica in tutto il tratto compreso tra l'istituto bancario e l'edificio Badano. Successivamente, sarà realizzata una nuova pista ciclabile, nuovi parcheggi, alberature e sottoservizi, con il completamento mediante un nuovo tappeto di asfalto" aggiunge Guzzi.

Il cantiere sarà finanziato col gettito proveniente dagli oneri per i lavori al palazzo Badano ma non si tratterà di un'opera a scomputo: la cifra combacia ma sarà il Comune a gestire in prima persona il tutto. Dopodiché si lavorerà sul resto della via: "Nel corso del 2024 si troveranno le risorse necessarie per completare il progetto - prosegue il vicesindaco - e procedere alla riqualificazione di via Brunenghi, che è ancora in attesa delle autorizzazioni degli enti competenti".

Come detto, l'inizio delle lavorazioni è previsto per il mese di marzo e dovrebbe durare circa 180 giorni, con un cantiere che dovrebbe causare pochi disagi alla viabilità grazie all'avanzamento a piccoli lotti che consentirà di deviare il traffico sull'attuale area parcheggio.

"In base al disagio creato valuteremo se sospendere i lavori per la stagione estiva o meno -continua Guzzi - Parallelamente, sempre entro la stagione estiva, prevediamo di rendere disponibili i nuovi parcheggi vicino al campetto da basket, al fine di dare una risposta concreta a questa costante esigenza".