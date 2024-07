Finale, niente ripensamenti sulla ciclabile per l'Amministrazione: "Studieremo una variante ma si farà"

Una serata di confronto durante la quale si sono affrontati molteplici aspetti della progettazione attuale, con l'obbiettivo si di arrivare a una variante per quanto riguarda il restyling di via Dante ma "senza alcuna volontà di rinuncia alla pista ciclabile" da parte dell'Amministrazione Berlangieri.

La precisazione sul cantiere che in questi ultimi mesi (e anche in futuro) ha riguardato la strada che collega i due rioni finalesi di Borgo e Marina, direzione monte-mare, arriva, a nome dell'intera squadra di governo cittadino, dall'assessore ai Lavori Pubblici Paolo Folco.

"Il senso dell’incontro che si è tenuto martedì 9 luglio a Finalborgo - sottolinea l'assessore - era quello di aprire un confronto costruttivo con la cittadinanza in merito agli interventi su via Dante. E così è stato. Come Amministrazione comunale abbiamo ascoltato le proposte e le perplessità che ci sono state segnalate anche attraverso una raccolta firme".

Due sono quindi i punti che, semplificando, hanno riscosso l’attenzione nella globalità dei partecipanti: "Spostare le alberature previste sul marciapiede e non sull’argine del fiume, oltre alla possibilità di far transitare in maniera fluida i mezzi di soccorso".

In particolare sul primo dei due temi, ossia quello del verde, pone un accento l'assessore Folco sottolineando come sia "al centro del progetto di città sostenibile" della nuova Amministrazione a cominciare proprio "dalle ombreggiature sui marciapiedi che proteggono il pedone, categoria stradale più fragile, e la vivibilità delle case presenti sulla via".

"Solo marginale è stato quindi il discorso sulla ciclabile", ribadisce Folco, nonostante questa stia monopolizzando la questione "complice anche un virgolettato erroneamente attribuito al sindaco". "Opportuno quindi chiarire come l’Amministrazione Berlangieri non abbia fatto alcuna rinuncia alla pista ciclabile - prosegue l'assessore - ma ascolterà le proposte dei tecnici che saranno incaricati di realizzare la variante al secondo lotto di via Dante, peraltro ancora da finanziare integralmente. Variante progettuale che contemplerà sia il traffico veicolare dei mezzi motorizzati sia quello delle biciclette".

Un'ultima battuta è quindi riservata, abbastanza palesemente, alle osservazioni dell'opposizione consiliare: "Dopo molti anni un’amministrazione comunale torna a dialogare con i cittadini anche sulle grandi opere che, conseguentemente, non verranno imposte. Forse è questo che spaventa… Qualcuno se ne dovrà fare una ragione perché il dialogo sarà la linea di indirizzo dell’Amministrazione Berlangieri" conclude Paolo Folco.