Albissola, la minoranza: "Avanzo d'amministrazione di 470mila euro, chiara difficoltà a fare il bilancio di previsione"

In occasione del secondo Consiglio Comunale della nuova legislatura ad Albissola Marina, lo scorso 8 luglio, il consigliere Giovanni Siri chiarisce la posizione del gruppo consiliare di opposizione "Tradizione e Futuro" sui principali temi all’ordine del giorno.

Il secondo punto prevedeva una variazione al piano triennale del fabbisogno del personale per l’attivazione del servizio, in convenzione con il Comune di Savona, per le funzioni di Polizia Locale per il periodo luglio/agosto 2024 finalizzato al contrasto della guida in stato di ebbrezza, ai fenomeni di degrado urbano ed al miglioramento della sicurezza urbana reale e percepita.

"Un servizio che accogliamo con favore - dice Siri - ma riteniamo che non possa esaurirsi alla sola stagione estiva e per le sole serate del venerdì e del sabato. L’auspicio è che tale servizio di Polizia sia mantenuto anche durante il restante periodo dell’anno, considerando anche ciò che è accaduto recentemente con l’ordinanza del sindaco di chiusura anticipata delle attività serali per problemi di ordine pubblico. Problemi che non possono essere risolti imponendo agli esercizi commerciali di contribuire di tasca propria ad un servizio di prevenzione e di vigilanza".

"Sull’assestamento di bilancio - prosegue - non possiamo fare a meno di fare un commento sull’avanzo di amministrazione di circa 470.000 euro. Intanto verrà impegnato quasi completamente per la manutenzione straordinaria dei cimiteri comunali per € 122.061,00, per interventi di miglioramento della circolazione pedonale per € 126.000,00 e per interventi di manutenzione straordinaria alle scuole primaria, secondarie e dell’infanzia comunale per € 101.822,00. Questi interventi, nonostante la relazione degli assessori competenti, mi lasciano alquanto perplesso: un avanzo di amministrazione così alto indica chiaramente una difficoltà di questa amministrazione ad impiegare le risorse previste nel bilancio di previsione".

Il quarto punto riguardava il programma da realizzare nel corso del mandato. "Un programma che non è altro che la bella copia di quello di 10 anni fa - dice il gruppo d'opposizione - Per di più risulta essere il risultato di un 'taglia e cuci' del programma del mandato 2019-2024. Alcuni paragrafi come quello sui quartieri di Albissola sono frutto di un palese copia-incolla. Si deduce, quindi, che non sia stato fatto nulla in questi cinque anni per il paese, forti, probabilmente, del fatto che non esistesse minoranza a controllare, stimolare, interrogare".

"Sul punto relativo al Comitato di Gestione della Scuola di Musica - afferma la consigliera Michela Moretti Girardengo - si ritiene la scuola di musica di grande importanza poiché è una realtà che impegna varie fasce di età. Il gruppo 'Tradizione e Futuro' ha scelto la sottoscritta quale membro di minoranza all’interno del Comitato di Gestione della Scuola di Musica: un onore far parte di un’istituzione così ed cui dedicherò tutto il mio impegno affinché sia sempre più un vanto per la nostra Albissola. Con rammarico, però, devo constatare come, insieme alla nomina del Comitato di Gestione della Scuola di Musica, non sia stato inserito all’OdG del Consiglio Comunale la nomina della Commissione Consiliare per la casa di riposo. Un organo di massima importanza per la gestione, fino ad oggi ottima, di una strutta fondamentale per gli albissolesi".