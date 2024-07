Albenga, edizione da record per la serata in bianco “I Lions e la Luna”

Edizione da record la XV de “I Lions e la Luna”, serata in bianco organizzata all’Essaouira di Albenga dai Lions e Leo Club della zona a favore della Fondazione Banca degli Occhi Lions Melvin Jones.

Dopo aver dovuto rimaneggiare l’edizione 2023 a causa della pioggia, c’era grande trepidazione per l’appuntamento. L’ attesa è stata ampiamente ripagata da quella viene definita come l’edizione migliore di sempre, non solo dagli organizzatori, soddisfatti per i numeri da capogiro - una cena placée da 420 persone che ha permesso di destinare 6000 euro in beneficienza- ma anche dagli ospiti, entusiasti per le sorprese, spettacoli ed attenzioni che li attendevano, a partire da un servizio navetta ed un parcheggio riservato.

Si è iniziato con un aperitivo al tramonto sulle note del maestro Maurizio Ditozzi,il cui concerto è merito di una collaborazione continuativa tra il Lions Club Albenga Host e “Le Rapalline in Jazz”, atto a promuovere Albenga In Jazz ( rassegna dal 19 agosto in piazza San Michele ad Albenga). Il suo sax ha accompagnato il coup de theatre che ha lasciato tutti di stucco: l’entrata in scena delle ragazze del nuoto sincronizzato del Doria Nuoto di Loano che hanno sfilato tra gli avventori nello stupore generale per poi elegantemente entrare in acqua ed eseguire uno spettacolo mozzafiato sullo sfondo dell’Isola Gallinara. Meritatamente applauditissime: un’emozione pura riuscire a portare in mare, con la complicazione dell’onda lunga, una coreografia di quel tipo è stato da brividi.

Impeccabile la cucina che è riuscita a servire una eccellente cena di pesce, conclusa con l’ennesima sorpresa, le monoporzioni di Simo - la pasticceria che sognavo, premiata pasticceria di Alassio.

Durante la cena, la serata è scorsa piacevole con la conduzione di Dario Zunino che, unitamente a Nicoletta Nati, ha capitanato uno staff di oltre 40 soci Lions e Leo dei 10 club della zona.

Il Presidente di Zona Marco Careddu è stato il primo ad intervenire sottolineando come ogni anno l’evento è occasione per stringere rapporti attraverso la collaborazione fattiva ad un service i cui frutti si colgono durante tutto l’anno; a lui sono quindi succeduti tutti i presidenti Lions della zona che hanno accolto gli ospiti con brevi ma significativi interventi, a partire dal club capofila, il Lions Club Albenga Host, con la neo presidente Cristina Siniscalchi che da oftalmologa ha inquadrato perfettamente ai presenti l’importanza del service, quindi Luana Isella del Lions Club Loano Doria (i cui buoni uffici con il Doria Nuoto hanno permesso di realizzare la pazza idea dell’esibizione che ha stregato tutti), Fabrizio Inguscio per il Lions Club Albenga Valle del Lerrone Garlenda, Emiliano Stracci del Lions Club Finale Ligure Loano Pietra Ligure Host, Fabio Cavallo dell’Andora Valle del Merula, Luca Russo dell’ Alassio Baia del Sole e per finire Davide Ferraro del Leo Club Loano Doria in rappresentanza di tutti i Leo Club (Albenga, Alassio, Valli Ingaune).

Ad inframezzare le portate, gli interventi del Presidente Distrettuale Leo, Luca Salomone (socio proprio del Leo Club Albenga ) e del Governatore Distrettuale Enzo Benza, che rientra dalla sua prima uscita ufficiale da Governatore carico di entusiasmo per una serata che ha varcato i confini dei club organizzatori, facendo arrivare soci da tutto il suo distretto e da quelli confinanti.

Il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis, ha voluto esprimere l’apprezzamento per l’operato dei Lions che non fanno mai mancare l’apporto alla comunità.

A suggellare la collaborazione con le Rapalline in Jazz, la consegna dei libri del maestro Zegna quale ricordo della serata alle personalità intervenute, più qualche ricevente inaspettato con cui si è scherzato: Enrico Baitone, past governatore distretto Ia1 e socio onorario del lions club Albenga Valle del Lerrone Garlenda, per l’assidua partecipazione organizzando tavolate da 20 persone; Rossella Vitali, governatrice del distretto Lions 108 Ib4 di Milano, in modo che “smentisse la diceria che i liguri non siano ospitali”; Matteo Aicardi, pallanuotista bicampione del mondo e Costanza di Camillo, olimpionica di nuoto sincronizzato, dirigenti del Doria Nuoto che accompagnavano il presidente Massimiliano Gattuso; infine Mariella Pozzi, socia del Distretto Lions 108Ia2 e membro degli Amici della Banca Degli Occhi, quale ringraziamento per i reportage fotografici sempre realizzati all’evento, cogliendo quindi Zunino l’occasione per chiosare su come i Lions spesso sbaglino a non documentare il lavoro, a volte di mesi, che sta dietro le quinte di un service o di un evento a supporto, e passino come “quelli che vanno a cena”.

Per il gran finale sono stati richiamati tutti i membri dello staff sul palco, quindi Nicoletta Nati, Presidente della Fondazione Banca degli Occhi Lions Melvin Jones, nochè secondo Vice Governatore Distrettuale, ha spiegato come la raccolta fondi della serata supporti l’attività della Banca degli Occhi Lions che si occupa del prelievo, della valutazione, della conservazione e della distribuzione di cornee umane a scopo di trapianto terapeutico, garantendone la qualità e la sicurezza. E’ iscritta nell’elenco delle Banche dei Tessuti certificate dal Centro Nazionale Trapianti(CNT), è la prima banca degli occhi Lions in Europa e l’unica banca degli occhi Lions in Italia.