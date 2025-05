Raccolta rifiuti a Savona, un lettore: "Non è chiaro quando inizierà l’esposizione dei mastelli nelle varie zone"

Ogni condominio con meno di 12 appartamenti avrà i mastelli per i vari tipi di rifiuto. Nell’incontro in piazza del Popolo, la rappresentante di Sea-S è stata chiara, e ho avuto occasione di chiedere ulteriori informazioni anche agli addetti presenti a Legino, gentili e disponibili, dove avviene la consegna dei mastelli.

Ogni mastello è dotato di un microchip che permette di calcolare gli svuotamenti. In base a questi svuotamenti dovrebbe poi essere calcolata la TARI. Mi è stato spiegato che, quando l’addetto di Sea-S avvicina il mastello al camion per lo svuotamento, il microchip rileva il codice identificativo del contenitore, permettendo così di registrare quante volte viene svuotato (poiché non è possibile pesare i rifiuti all’interno). Inoltre, ogni sacchetto ha un codice che consente di risalire al proprietario del rifiuto, ad esempio se la raccolta differenziata viene fatta in modo scorretto.