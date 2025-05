Un lettore sulla tassa sui rifiuti: "Perché quest'anno non sono stati emessi gli F24 per pagare?"

Scrivo sperando che questa mia lamentela sia pubblicata e possa forse servire in futuro per una soluzione positiva.

Come ogni cittadino Savonese ho ricevuto per posta i bollettini di pagamento della Tari , si possono pagare nei vari modi anche comodamente con il sistema Pag Pa ma con una aggiunta di una commissione bancaria (altre spese in aggiunta alla tassa di per se già cara) , chiedo all’Amministrazione Comunale perché questo anno non sono stati emessi i soliti Mod F.24 che con Home Banking non vi è nessun onere?

Allo sportello del Comune dopo ore di coda mi è stato riferito che gli F24 spariranno, ma a me non risulta . Problemi su problemi e non era sufficiente i cassonetti per il centro, i mastelli per la periferia ,i cittadini di serie A e quelli di serie B.