Ortovero “Comune Riciclone”, il consigliere Marras: “Ottima gestione, ora lotta all’abbandono dei rifiuti nelle zone boschive”

E’ stato ufficialmente consegnato al Comune di Ortovero l’attestato di “Comune Riciclone” per i risultati ottenuti nel 2023 sulla raccolta differenziata, che ha raggiunto la notevole percentuale dell’82,32%.

Soddisfazione è stata espressa dall’attuale amministrazione comunale, che punta ancora a migliorare la gestione dei rifiuti urbani nel segno della sostenibilità ambientale e cura del territorio.

“Un premio e un ringraziamento a tutta la nostra comunità per le azioni virtuose sviluppate in questi anni nella raccolta dei rifiuti – afferma il consigliere delegato all’ambiente Claudio Marras, che da dieci anni segue la delega sul servizio di igiene ambientale -. L’impegno per comportamenti corretti sarà rivolto in particolare alle nuove generazioni, nelle scuole e tra i nostri bambini”.

“La raccolta porta a porta funziona molto bene, così come l’utilizzo dell’isola ecologica cittadina, ma siamo pronti a nuove iniziative per migliorare e ottimizzare ancora il servizio, anche grazie alla preziosa collaborazione di Sat” aggiunge Marras.

Tra gli aspetti che saranno attenzione dall’amministrazione comunale quello dell’abbandono di rifiuti nelle zone boschive circostanti al centro abitato: “Su questo stiamo studiando l’uso di foto trappole e potenziare il dispositivo di controlli e prevenzione sul nostro territorio”. “L’obiettivo è tutelare e proteggere le bellezze paesaggistiche e naturalistiche della nostra vallata, anche in prospettiva di un maggiore sviluppo del settore outdoor e del turismo escursionistico” conclude il consigliere delegato di Ortovero.