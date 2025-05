Albenga, Distilo chiede “un grande nome” per un concerto. Gaia e Vio: “La cultura non si misura con la fama”

Durante il consiglio comunale di ieri, lunedì 19 maggio, il consigliere di minoranza Diego Distilo ha chiesto all’Amministrazione di investire risorse del turismo per un concerto di un grande nome dello spettacolo.

“È curioso notare come, durante il Consiglio Comunale, il consigliere di minoranza Distilo abbia fatto ironia sul concerto, saltato nel 2023, di Max Gazzè, sollecitando l’Amministrazione a programmare eventi con grandi nomi – affermano gli assessori Marta Gaia e Camilla Vio -. Nessun esponente della minoranza, compreso il consigliere Distilo, si è però presentato per assistere alla straordinaria esibizione di Neri Marcorè o dei tanti artisti che si sono succeduti sul palco del Festival Su La Testa, così come non hanno partecipato negli anni precedenti quando ci sono stati artisti del calibro di Morgan, Dolcenera, Filippo Graziani e tanti giovani emergenti. Evento organizzato nei minimi dettagli dall'Associazione Lo Zoo, composta da giovani e meno giovani della nostra città. Non li abbiamo visti neanche alle serate di Albenga Racconta, dell’Albenga Jazz Festival o di Ottobre De André”.

“La cultura è un valore che va oltre i singoli artisti e non può essere ridotta a semplici classificazioni tra nomi ‘grandi’ e ‘meno grandi’, magari sulla base del gusto personale dei singoli – continuano Gaia e Vio -. Il nostro impegno, in sinergia con le realtà culturali del territorio, è sempre stato quello di offrire una programmazione di qualità e variegata, capace di coinvolgere il pubblico e arricchire il panorama culturale del territorio. Ci aspettiamo quindi di incontrarli tra il pubblico di Albenga d'autore che anche quest'anno vedrà le partecipazioni di volti importanti del panorama culturale, o di Ottobre De André”, concludono i due assessori.