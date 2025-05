Gestione associata di alcuni servizi della polizia locale, firmata convenzione tra i Comuni di Albenga e Ceriale

Firmata una convenzione per la gestione associata di alcuni servizi della polizia locale. L’accordo formalizza una collaborazione già attiva tra i Comandi di Albenga e Ceriale e consentirà di accedere a un finanziamento di 250 mila euro per l’implementazione del sistema di videosorveglianza

Afferma l’assessore Mauro Vannucci: "La collaborazione tra il Comune di Albenga e il Comune di Ceriale è un esempio concreto di sinergia istituzionale volta a garantire un utilizzo efficiente delle risorse pubbliche, nell'ottica di un'amministrazione sempre più attenta alla razionalizzazione dei costi e alla qualità dei servizi offerti ai cittadini. Negli anni, questa partnership ha consentito una gestione condivisa delle dotazioni organiche in occasione di eventi e manifestazioni, nonché un'ottimizzazione dell’impiego di risorse strumentali in possesso dei rispettivi Comandi di Polizia Locale. Tale approccio ha permesso di mantenere elevati standard operativi, garantendo al tempo stesso un contenimento della spesa per la finanza locale".

"L’approvazione in Consiglio Comunale della convenzione conferma la volontà di proseguire questo percorso di collaborazione, nel rispetto del principio di cooperazione tra Enti della Pubblica Amministrazione e dell'efficienza dell'azione amministrativa.

Sono certo che questa sinergia continuerà a portare benefici concreti ai nostri territori, assicurando un servizio di sicurezza e ordine pubblico sempre più efficace e coordinato", conclude. La delibera è stata votata all’unanimità.