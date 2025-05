Albenga, restyling strade nelle Regioni Enesi e Beronaire: la maggioranza boccia la mozione dell’opposizione

Durante il Consiglio comunale del 19 maggio, è stata discussa la mozione presentata dai consiglieri Guido Lugani, Marina Casa, Nicola Podio, Diego Distilo e Ginetta Perrone, riguardante la sistemazione viaria delle strade in Regione Enesi per il Canile Comunale e in Regione Beronaire/Massari (strada per Cenesi) in Frazione Bastia d’Albenga.

La richiesta della minoranza mirava a sollecitare interventi su alcune arterie stradali, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza e funzionalità. Il sindaco Riccardo Tomatis, nel suo intervento, ha sottolineato come l’Amministrazione si sia già attivata in tal senso, anche a seguito della mozione presentata dalla minoranza, inserendo tali lavori nella destinazione dell’avanzo di amministrazione, già all’ordine del giorno del Consiglio comunale. Tra gli interventi annunciati vi sono la messa in sicurezza della strada di Regione Enesi, per la quale è previsto un investimento di 25 mila euro e una richiesta di finanziamento per ulteriori 314 mila euro, finalizzata a un intervento risolutivo sul tratto; i lavori di asfaltatura, con uno stanziamento di 30 mila euro; interventi sulla strada di Cenesi, finanziati con un contributo di 27 mila euro; infine, il rifacimento del ponte di Regione Beronaire, attualmente non idoneo al transito di mezzi pesanti, che sarà oggetto di opere di risagomatura e ampliamento.

L’amministrazione ha inoltre definito con Iren ulteriori interventi per migliorare la viabilità. Secondo il sindaco, la mozione ha contribuito a sollecitare questi lavori, ma non è stata votata poiché le richieste erano già state recepite e inserite nei programmi di intervento. La votazione ha visto la minoranza esprimersi a favore della mozione, mentre la maggioranza ha votato contro, sottolineando che "le opere richieste sono già state avviate".

L’amministrazione comunale conferma così il suo impegno per la sicurezza stradale e il miglioramento infrastrutturale del territorio, con investimenti mirati a garantire maggiore efficienza e sostenibilità viaria.