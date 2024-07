Contratto di lavoro scaduto nel dicembre 2023, il 18 luglio sciopero di Tpl Linea

Giovedì 18 luglio è stato confermato lo sciopero nazionale del personale del trasporto pubblico locale proclamato da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa e Ugl “a sostegno della trattativa per il rinnovo del contratto di lavoro scaduto nel dicembre 2023”.

Lo sciopero sarà della durata di 4 ore.

"Per TPL Linea ecco gli orari della protesta sindacale: personale viaggiante, dalle 11.00 alle 15.00; restante personale le ultime due ore di turno; personale esentato come da accordi vigenti - dicono dal trasporto pubblico locale savonese - Si ricorda che saranno comunque garantiti i servizi minimi indispensabili, secondo le norme e in piena applicazione dei regolamenti e degli accordi in materia (garantita l’intera prestazione relativa al trasporto disabili). Non si escludono possibili disagi alla clientela prima e dopo la protesta sindacale programmata. TPL Linea si scusa per i possibili disservizi causati dallo sciopero".