Andrea Castanini e Pino Petruzzelli a Millesimo: si apre la IV edizione di "Tra cielo e mare - Lo spettacolo dell’entroterra"

Quattro eventi a ingresso libero che, secondo una formula collaudata e vincente, sono divisi in due parti: la prima in cui va in scena uno spettacolo teatrale interpretato da Pino Petruzzelli, attore, drammaturgo e direttore artistico del progetto. La seconda, la parte site specific dell’evento, in cui un professionista della carta stampata si fa narratore del luogo ospitante, mettendone in luce le peculiarità e rivelandone le risorse da preservare e da cui ripartire. I giornalisti e narratori di questa edizione sono: Andrea Castanini (Il Secolo XIX), Pietro Adami (Rai Liguria), Alberto Puppo (La Repubblica), Erica Manna (La Repubblica, L’Espresso).

Un progetto che si fa portatore responsabile di qualità, approfondimenti, convivialità e rispetto e che, anche per questi motivi, può nuovamente contare sul contributo della Fondazione De Mari (fondazionedemari.it). Un sostegno che conferma l’attenzione e la volontà di un interlocutore come Fondazione De Mari, pronta, fin dalla prima edizione, a sostenere questo progetto, volto a mettere in luce l’unicità dell’entroterra savonese.

«Le prime tre edizioni - afferma Pino Petruzzelli - hanno dimostrato l’importanza di creare ponti e non muri tra spettatori e platea, tra uomo e il suo territorio. La natura, il paesaggio, il lavoro, i prodotti e l’artigianato di chi resiste nell’entroterra sono valori che vanno preservati, pena la perdita di una ecologia sostenibile. Perché se è vero che il territorio ha bisogno della città, è certo anche che la città ha bisogno del territorio».

Il primo evento si terrà venerdì 12 luglio a Millesimo (piazza IV novembre) nell’alta Val Bormida, uno dei borghi più belli d’Italia: l’inizio è fissato per le ore 21 e l’ingresso è libero.

Il neo Sindaco di Millesimo Francesco Garofano spiega così l’adesione a Tra cielo e mare: «Crediamo nelle sinergie e per questo siamo felici di far parte di un progetto che vede nella valorizzazione del territorio il suo tema fondante. Millesimo è un borgo che ha tanto da raccontare e investire nella Cultura significa investire nel Turismo».