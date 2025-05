Clean Up Day: il 25 maggio a Savona un’intera giornata dedicata alla sostenibilità

Domenica 25 maggio Savona Street Fest vi aspetta per il Clean Up Day insieme ad associazioni e realtà del territorio (e non solo) impegnate nella tutela dell’ambiente: Plastic Free, Ogyre, The Black Bag, Legambiente, Sfuso Diffuso, 20Riviera, Hearth Green Life, MADE, Parco Marino di Bergeggi e SEA-s.



Ci incontreremo alle 11.30 in piazzale Eroe dei Due Mondi (dalla statua di Garibaldi) per conoscere le associazioni e iniziare la raccolta rifiuti sulla spiaggia libera del Prolungamento. I sacchetti saranno forniti da SEA-s, mentre un po’ di guanti riutilizzabili da Sfuso Diffuso (vi consigliamo di portarne, se li avete!). Al pomeriggio, proseguiremo l’attività di informazione e sensibilizzazione sulla spiaggia: troverete i gazebo delle associazioni per conoscere le loro attività e scoprire come funzionano la raccolta differenziata e il riciclo dei rifiuti.

Oltre a questo, ci sarà la possibilità di praticare sport da spiaggia: ultimate frisbee, insieme alle Anciue Frisbee Ponente, e beach volley e beach soccer, grazie al contributo di Decathlon. E se vi viene fame, potrete contare su cibo e bevande del chiosco Playa Navajo.

Un’intera giornata dedicata alla sostenibilità ambientale, resa possibile dalla collaborazione tra tutte le associazioni, accompagnata da tante attività di sensibilizzazione e attività sportive, per tutte le età.

L’iniziativa si inserisce nella cornice del Prolungamento, un’area oggetto di un progetto di rigenerazione urbana promosso dal Comune di Savona e a cui Savona Street Fest aderisce da quando è nato, nel 2022. Il Clean Up Day rappresenta un’occasione per prenderci cura di questo spazio, valorizzandolo e facendolo vivere nel rispetto dell’ambiente!

Unisciti a noi e ai tanti volontari, vi aspettiamo domenica!