Il Pitbull Tyson cerca famiglia: dal 2022 è al canile di Savona

Tyson è un Pitbull di 12 anni, un altro Pitbull, un altro cane che sopravvive in box, in attesa che qualcuno guardi oltre l’età scritta sulla sua scheda. Nato nel 2012, è arrivato al canile di Savona ad agosto 2022. Da quella data le sue giornate scorrono infinite e sempre uguali dentro un box.

"Soffre molto la gabbia, il suo sguardo si accende solamente quando esce in passeggiata e fa attività con i volontari, ma il tempo che abbiamo da dedicargli non è abbastanza - spiegano dal canile savonese - Tyson è un perfetto rappresentante della razza a cui appartiene, è molto dolce, dinamico e attivo, gli piace stare in compagnia e giocare con le palline, impara in fretta, conosce i comandi di base e stiamo facendo abituazione al kennel. Cerca adozione preferibilmente come 'figlio unico' o comunque da valutare con altri animali. Aiutateci a trovare la persona giusta, anche una condivisione può fare la differenza. Grazie".

Per info: 019264716 (dalle 9 alle 12) o 3275892908, oppure via mail a caniledisavona@libero.it