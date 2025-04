Coloriamoci di blu, il 2 aprile è la Giornata Mondiale della consapevolezza dell’autismo

Coloriamoci di blu. Il 2 aprile, si celebra la XVIII Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo (WAAD, World Autism Awareness Day) istituita nel 2007 dall’Assemblea Generale dell’ONU, con l’obiettivo di richiamare l’attenzione di tutti sui diritti delle persone nello spettro autistico.

In Italia, secondo i dati dell’Osservatorio Nazionale per il monitoraggio dei disturbi dello spettro autistico, 1 bambino su 77 (età 7-9 anni) presenta un disturbo dello spettro autistico con una prevalenza maggiore nei maschi, che sono colpiti 4,4 volte in più rispetto alle femmine. Questi dati sottolineano la necessità di politiche sanitarie, educative e sociali atte a incrementare i servizi e migliorare l’organizzazione delle risorse a supporto delle famiglie.

L’Osservatorio Nazionale Autismo, inoltre, promuove interventi finalizzati a garantire: la tutela della salute; il miglioramento delle condizioni di vita; l’inserimento nella vita sociale delle persone nello spettro autistico; la promozione delle autonomie (inclusi percorsi per l’inclusione lavorativa e la promozione dell’autonomia abitativa) e per la definizione di un vero e proprio progetto di vita.

In questa giornata piazze e monumenti si tingono di blu, scelto come colore simbolo dell’autismo su iniziativa dell’Autism Speaks, un’associazione il cui scopo è quello di aumentare la comprensione e l’accettazione delle persone con autismo e promuovere la ricerca sulle cause e sui migliori interventi per il disturbo dello spettro autistico e le condizioni correlate.

Secondo il sito web di Autism Speaks, il blu rappresenta la speranza e l’ottimismo per un futuro migliore per tutte le persone con autismo. Inoltre, il blu è un colore che trasmette calma e serenità, due qualità che possono essere molto importanti per le persone con ASD, che spesso lottano con problemi di ansia e di ipersensibilità sensoriale.

Va anche notato che il colore blu è spesso associato alla comunicazione, alla razionalità e alla logica, che sono aspetti che possono essere importanti per comprendere l’autismo. Infatti, l’autismo è un disturbo che riguarda la comunicazione, la socializzazione e la comprensione degli altri.In sintesi, il blu è stato scelto come colore dell’autismo per rappresentare la speranza, la calma e la razionalità, ma anche per permettere una crescita consapevole della comunità sul tema.