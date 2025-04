Ferrania, i bambini delle scuole "cantano le uova" ogni venerdì sera

Mantenere vive le tradizioni è essenziale per preservare l'identità di una comunità e trasmetterla alle nuove generazioni.

A Ferrania, ogni venerdì sera, i bambini della scuola primaria e dell'asilo, accompagnati dagli adulti, girano per i rioni della frazione intonando canti tradizionali per "cantare le uova". Questa usanza, che affonda le radici nei tempi antichi, non solo celebra la cultura locale, ma permette anche di raccogliere offerte per finanziare attività scolastiche collaterali ed educative, insegnando così ai più piccoli il valore della condivisione, della solidarietà e dell'impegno collettivo.

Il rito risale a secoli fa, quando, nei giorni precedenti la Pasqua, gruppi di giovani e adulti percorrevano il paese, fermandosi in ogni cascina per salutare le famiglie con canti. In cambio, i contadini donavano uova, simbolo di rinascita e abbondanza. Le uova raccolte venivano poi utilizzate per preparare una grande frittata da condividere il giorno di Pasquetta, creando un momento di festa collettiva.

Questa usanza, conosciuta in Piemonte come "Canté j’euv", rappresenta un antico canto propiziatorio legato alla raccolta delle uova e continua a celebrare lo spirito di comunità e condivisione, mantenendo vivo il legame con le radici contadine del territorio.