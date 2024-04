Sviluppo e potenziamento della ferrovia Savona-Torino, incontro tra il Comune e tecnici di Rfi

Nell'ambito del protocollo firmato nel 2022 tra Regione Liguria, Regione Piemonte, RFI e Autorità di Sistema del Mar Ligure Occidentale per lo sviluppo dei traffici sulla linea Torino-Savona, nei giorni scorsi l'assessore del Comune di Savona Francesco Rossello ha incontrato i tecnici di Rfi per fare il punto dell'iter.

I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana hanno spiegato di aver completato la prima fase di raccolta dati e analisi e di recepimento delle osservazioni di soggetti quali la Camera di Commercio di Cuneo o l'Autorità di sistema portuale del Mar ligure Occidentale. Dalle analisi è emerso come la parte di tratta della ferrovia Savona Torino nella parte tra Savona e Ceva sia meno efficiente di quella da Ceva a Torino.

I tecnici hanno riportato dati relativi al carico coassiale e il modulo di linea, cioè la misura, espressa in metri, del treno di massima composizione che può circolare su una determinata linea. Da quest'ultimo punto di vista si è rilevata la necessità di un intervento di potenziamento per avere treni più lunghi, con un innalzamento dei moduli di linea da 400 metri a 500 metri.

Il Comune di Savona aveva anche chiesto di prendere in considerazione anche la Savona Alessandria come linea da migliorare insieme alla Savona Torino, un'ipotesi al momento messa da parte dai tecnici di Rfi che la ritengono troppo poco utilizzata, con soli 4 treni al giorno. Il prossimo passo sarà quindi la redazione del piano esigenziale, con una valutazione dei costi e benefici, che sarà propedeutico alla fase progettuale.

"Ringraziamo Rfi per l'incontro e continueremo a monitorare la situazione – spiega l'assessore Francesco Rossello- perché riteniamo fondamentale potenziare i traffici su gomma che permetterebbero di liberare le strade di uscita dal porto e dalla città di parte del traffico pesante. Purtroppo un deficit di coinvolgimento del territorio sul quale la Regione, che ringraziamo, si era impegnata; l'incontro con i tecnici è comunque stato molto utile e bisognerà trovare il modo di coinvolgere in modo costruttivo e costante gli altri soggetti territoriali".

"Il lavoro presentato dai tecnici di Rfi - conclude Rossello - anche se ancora in itinere, è molto accurato per i dati e per le valutazioni e va affrontato in modo approfondito dal punto di vista tecnico. Esprimendo un'opinione a caldo, quanto esposto dai tecnici sulla linea Savona-Alessandria contrasta con l'opinione di organizzazioni sindacali, operatori portuali e soggetti economici del nostro territorio che la ritengono importante per i traffici e ci auguriamo che il tema venga ulteriormente approfondito".