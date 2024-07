Politica |

Rigassificatore, il Pd in pressing sul centrodestra: "Dopo la giravolta ora passino dalle parole ai fatti"

E' stato presentato un OdG col quale viene chiesto di schierarsi contro lo spostamento della nave da Piombino a Savona-Vado

"Sante elezioni, dopo Vaccarezza e Mai anche Piana ha scoperto di essere contro il rigassificatore. Posizione che sorprende e che ci lascia increduli visto quanto dichiarato dal presidente della Giunta, mai smentito da nessuno degli assessori, in tutti questi mesi". Lo definisce "cambio repentino di casacca" il segretario del Pd Liguria Davide Natale, quello emerso dall'incontro odierno in Regione tra l'ente e i rappresentanti del territorio savonese coinvolti (Comuni e Provincia) che "dovrà essere verificato dagli sviluppi che avrà il confronto tra Regione e Governo e nella scelta del commissario che, necessariamente, dovrà essere scelto tra coloro che sostengono il progetto". Parole che sembrano dare un'apertura alle posizioni più scettiche, quelle del presidente ad interim Piana, ma non del tutto convincenti secondo i dem: "Da parte nostra - prosegue Natale - abbiamo numerose fondate ragioni, per dubitare della credibilità di quanto dichiarato. Il centrodestra ligure è ai minimi termini per i tanti problemi che lo attraversano, difficile prendere sul serio questo nuovo posizionamento. Monitoreremo quanto farà la giunta regionale, ma già da ora diciamo a Piana benvenuto tra i terrapiattisti". Intanto per bloccare il trasferimento della nave rigassificatrice, "che rimane la priorità", è stato depositato un Ordine del Giorno che impegna la Giunta ex Toti a fermare il trasloco della Italis Lng da Piombino al Mar Ligure. A presentarlo il consigliere savonese Roberto Arboscello, che ne descrive il contenuto e il significato: "Un documento senza premesse e valutazioni politiche sul percorso fatto, che toglie qualsiasi alibi ai consiglieri, anche savonesi, di centrodestra, in modo da attuare per la prima volta, una vera coesione territoriale, trasversale agli schieramenti, per raggiungere l'obiettivo richiesto dai cittadini e da tutto il mondo economico e sociale della Provincia". Invito Mai, Vaccarezza e tutto il centrodestra a passare dalle parole ai fatti, votando in aula e approvando l’ordine del giorno presentato. Mi aspetto il loro appoggio per il bene del territorio”, conclude il consigliere e vicecapogruppo PD in Regione Roberto Arboscello.

Redazione

Vuoi rimanere informato sul Rigassificatore della provincia di Savona?

Iscriviti al nostro servizio gratuito! Ecco come fare:

- aggiungere alla lista di contatti WhatsApp il numero 0039 348 0954317

- inviare un messaggio con il testo RIGASSIFICATORE

- la doppia spunta conferma la ricezione della richiesta.

I messaggi saranno inviati in modalità broadcast, quindi nessun iscritto potrà vedere i contatti altrui, il vostro anonimato è garantito rispetto a chiunque altro.

SavonaNews.it li utilizzerà solo per le finalità di questo servizio e non li condividerà con nessun altro.

Per disattivare il servizio, basta inviare in qualunque momento un messaggio WhatsApp con testo STOP RIGASSIFICATORE sempre al numero 0039 348 0954317.