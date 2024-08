Savona |

Rigassificatore, Natale e Arboscello (PD): “La presa di distanza del centrodestra sul rigassificatore una piroetta da etoile della Scala”

I consiglieri regionali dem "Noi siamo sempre stati a fianco di amministratori, comitati e associazioni"

“Il centrodestra con una piroetta degna di un etoile della Scala di Milano sembra aver cambiato idea sullo scellerato progetto del trasferimento del rigassificatore al largo della costa di Vado Savona. Un cambiamento che cogliamo con favore, ma che sa tanto di mossa elettorale e opportunistica. Da sempre, a differenza di chi governa la Regione, siamo stati al fianco degli amministratori, dei comitati, delle associazioni e caparbiamente, insieme a loro, abbiamo portato la nostra posizione a tutti i livelli istituzionali: nei consigli comunali, provinciali, regionali, nel Parlamento italiano ed europeo". E' frontale l'attacco dei consiglieri regionali del Pd Roberto Arboscello e Davide Natale sulla presa di posizione del consigliere di centrodestra Angelo Vaccarezza sul rigassificatore e sulla proposta del sindaco di Quiliano Nicola Isetta come nuovo commissario. "Caparbietà - dicono - che speriamo possa finalmente portarci al risultato di vedere, o meglio, non vedere mai quella nave al largo delle nostre coste". "Riteniamo, invece, sconcertante - proseguono - quel tentativo penoso da parte di Vaccarezza di proporre sindaci di centrosinistra del territorio savonese come commissari dell’opera, amministratori che si sono sempre espressi tutti contro quel progetto. Una mossa disperata e raffazzonata per prendere fintamente le distanza da un progetto che il centrodestra ha sempre voluto e sostenuto e che noi abbiamo contrastato in tutti i modi". Natale e Arboscello lanciano poi l'affondo: "Vaccarezza lasci stare i sindaci di centrosinistra e se proprio ci tiene, perché non lo fa lui il commissario di un’opera che ha tanto voluto e che solo ora, con l'approssimarsi delle elezioni sembra contrastare? Noi continueremo a dire convintamente no, come abbiamo fatto finora".

Redazione

