Porta a Porta a Savona, un lettore: "Per fortuna ora si vede qualche timido ripensamento e rinvio"

Abito in un piccolo appartamento in un condominio con ben 17 porte. D'ufficio mi viene consegnato il kit per abitazioni singole, cioè i famigerati mastelli, pesanti e ingombranti che non so dove piazzare.

Alle mie rimostranze non viene data risposta alcuna, insomma mi devo arrangiare. Questo significa trattarci da sudditi e non da cittadini... Per fortuna ora si vede qualche timido ripensamento e rinvio...