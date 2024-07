"Basta genocidio a Gaza": il flashmob in Piazza Mameli a Savona (FOTO)

Questo il flashmob che è stato realizzato ieri sera, 12 luglio, in Piazza Mameli a Savona organizzato da "Savona per il disarmo" e "Sanitari per Gaza Liguria", con l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica e chiedere la fine del genocidio in corso a Gaza, una crisi umanitaria che perdura ormai da nove mesi sotto gli occhi del mondo.