Savona, focus del Lions Club sull’assistenza all’anziano fragile

Si è svolto ieri sera, presso il Ristorante Conca Verde di Savona, l’incontro promosso dal Lions Club Savona Torretta dal titolo “L’assistenza all’anziano fragile – Residenzialità e Territorio”, un momento di approfondimento e confronto dedicato a un tema sempre più centrale per la comunità: la cura, il supporto e la presa in carico delle persone anziane.

Ospite della serata è stato il Dott. Alberto Cella, Direttore della Struttura Complessa Assistenza e Residenzialità Anziani di ASL2, al quale il Lions Club Savona Torretta desidera rivolgere un sentito ringraziamento per la disponibilità, la competenza e la chiarezza con cui ha affrontato un tema tanto delicato quanto attuale.

Nel corso del suo intervento, il Dott. Cella ha illustrato le opportunità e le risorse offerte dal Servizio Sanitario Regionale, soffermandosi sul ruolo fondamentale delle Case di Comunità e dei Servizi Territoriali come strumenti essenziali di assistenza e supporto alla persona anziana, prima dell’eventuale ricorso alla residenzialità di lungodegenza.

L’intervento ha inoltre offerto un importante excursus sulla situazione demografica e sanitaria degli anziani in Italia, in Liguria e nella provincia di Savona, evidenziando le criticità ma anche le prospettive future legate all’invecchiamento della popolazione.

Particolare attenzione è stata dedicata al tema della prevenzione e dei corretti stili di vita, fondamentali per rallentare il naturale processo di decadimento fisiologico legato all’età e favorire una migliore qualità della vita.

La serata ha registrato una partecipazione attenta e coinvolta, confermando quanto sia forte l’interesse della comunità verso temi che riguardano il benessere, la dignità e la qualità della vita delle persone più fragili.

Il Lions Club Savona Torretta desidera inoltre ringraziare il socio Dott. Giampaolo Pesce per il prezioso contributo organizzativo e per l’impegno profuso nella realizzazione della serata, nata dalla volontà condivisa di portare all’attenzione del territorio temi di grande rilevanza sociale e sanitaria.

"Come Lions sentiamo il dovere di creare occasioni di ascolto, informazione e confronto su temi che riguardano direttamente la nostra comunità e il futuro del nostro territorio – commenta il Presidente del Lions Club Savona Torretta, Roberto Rosa –. Ringraziamo il Dottor Alberto Cella per aver condiviso con grande professionalità e umanità dati, riflessioni e strumenti concreti su un tema che coinvolge sempre più famiglie. Parlare oggi di assistenza all’anziano significa parlare di prevenzione, servizi, vicinanza e responsabilità collettiva. Serate come questa aiutano a costruire maggiore consapevolezza e una comunità più attenta ai bisogni delle persone fragili".