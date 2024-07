Pro Loco a Celle, la presidente regionale dell'Unpli per le rime al sindaco: "Prima di parlare dovrebbe informarsi"

"La nostra amministrazione non vuole perdere tempo, non voglio vedere proclami sui social e sui giornali, non accettiamo giochetti, siamo noi gli interlocutori e c'è una formalità nel fare le cose. E nel caso della Pro loco di Celle c'è stato".

Non ha trovato d'accordo però l'esponente ligure che si è occupata di costituire la Pro loco della presidente Silvia Simoncelli, ex candidata sindaco, siglando il loro statuto.

"Loro non faranno politica di partito e neanche opposizione all'amministrazione, vogliono dare un servizio al territorio - continua Daniela Segale sgombrando il campo dal fatto che diversi soci erano candidati nella lista 'Un'altra Celle' - se il Comune dice che non seguono le regole sbagliano".

"Non tutte le Proloco possono essere iscritte all'Unpli, la Pro loco di Celle non la conosco perché non ha mai fatto domanda d'iscrizione - ha continuato la presidente regionale in merito alla Pro loco Celle Riviera del Beigua con a capo il presidente Ivan Drogo Inglese che risulta essere iscritta in Regione Liguria.