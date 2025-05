Nuovi uffici amministrativi per il Parco delle Alpi Liguri: "Presidio di riferimento per il territorio"

Taglio del nastro per il nuovo ufficio amministrativo dell’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri a Imperia: nei giorni scorsi si è tenuto un momento inaugurale alla presenza del Presidente del Parco delle Alpi Liguri Alessandro Alessandri, del Vice Presidente della Regione Liguria Alessandro Piana e dei componenti del Consiglio e della Comunità del Parco, oltre che di operatori, tecnici e amministratori del territorio.

Lo spazio è stato concesso in comodato d'uso gratuito all’Ente Parco dalla Regione Liguria. L’inaugurazione del nuovo ufficio dell’Ente rappresenta il risultato tangibile della collaborazione fra istituzioni e territorio: un punto di riferimento strategico per la pianificazione ambientale e territoriale, nell’ottica di un lavoro sempre più orientato verso una gestione sostenibile del territorio, grazie anche al coinvolgimento di tutti gli attori coinvolti.

“I nuovi locali saranno un importante punto di riferimento per gli operatori che gravitano intorno al Parco delle Alpi Liguri - sottolinea il Presidente del Parco Alessandri – poiché evidenziano la crescita e la dinamicità dell'Ente soprattutto per quanto riguarda la progettazione europea, sfida che siamo chiamati a raccogliere: certamente con questi nuovi spazi saremo ancora di più in prima linea. Infine, evidenzia Alessandri, la sede legale e scientifica del Parco - che si trova a Rezzo - è pronta a ospitare importanti novità. A breve infatti partiranno i lavori per la nuova foresteria, dove è prevista la presenza di nuovi locali destinati ai Guardia Parco: segno anche questo di un grande incremento della nostra presenza e dell'operosità sul territorio”.

“L’apertura del nuovo Ufficio Amministrativo del Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri rappresenta un segnale concreto di attenzione al territorio, alla tutela dell’ambiente e alla valorizzazione delle comunità locali. È il frutto di una sinergia virtuosa tra istituzioni e operatori, che rafforza il radicamento del Parco e ne migliora l’operatività. Un presidio fondamentale per promuovere uno sviluppo sostenibile e condiviso, in armonia con le straordinarie risorse naturali e culturali della nostra Regione”, dichiara il Vice Presidente della Regione Liguria con delega ai Parchi, Alessandro Piana.