Il segretario generale del Comune di Vado Piero Araldo nominato Ufficiale dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”

Il dottor Piero Araldo, segretario generale del Comune di Vado Ligure, è stato insignito del titolo di Ufficiale dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”, con decreto del Presidente della Repubblica datato 27 dicembre 2024.

L’onorificenza – tra le più alte riconosciute dallo Stato – verrà consegnata ufficialmente il prossimo 2 giugno nel corso della cerimonia per la Festa della Repubblica, che si terrà a Savona in piazza Sisto IV.

"Il conferimento - fanno sapere dal Comune - rappresenta un importante riconoscimento al valore professionale e umano del dottor Araldo, la cui lunga carriera nel servizio pubblico è stata contraddistinta da rigore, competenza e profondo senso delle istituzioni. In questa occasione, e in vista del suo imminente pensionamento, l’amministrazione comunale di Vado Ligure desidera esprimere sentita gratitudine e profonda stima al dottor Araldo per il prezioso contributo offerto nel corso degli anni".

"La sua presenza - commenta il sindaco Fabio Gilardi - rappresenta un punto di riferimento per l’Ente, per il consiglio comunale, per l'amministrazione oltre che per l’intera comunità, grazie a una costante disponibilità, al rispetto del ruolo istituzionale e alla capacità di coniugare professionalità e umanità nel lavoro quotidiano. Desidero ringraziarlo personalmente, e a nome di tutta la collettività, per l'operato su Vado e il grande contributo che ha dato con la sua esperienza in questi anni".