Savona, addio al PalaSeas: smontata la tensostruttura degli incontri sul porta a porta

Operai al lavoro, in piazza del Popolo a Savona, per lo smontaggio del PalaSeas, la tensostruttura che ha ospitato gli incontri sul nuovo sistema di raccolta porta a porta.

In occasione dell’intervento di rimozione, è stato istituito il divieto di accesso al parcheggio gratuito a lato del tribunale, fino al completamento dei lavori.

Installato lo scorso marzo, il PalaSeas ha accolto numerosi incontri pubblici per illustrare ai cittadini le nuove modalità di conferimento dei rifiuti, che prevedono l’uso combinato di cassonetti intelligenti, contenitori condominiali con chiave e mastelli individuali, a seconda delle zone della città.

Oltre a essere un centro informativo, la struttura è stata anche il punto di distribuzione dei kit per la raccolta differenziata destinati alle utenze del centro cittadino.

Durante gli incontri non sono mancate le critiche e le contestazioni, in particolare da parte degli amministratori di condominio che, in un confronto molto acceso, hanno espresso preoccupazioni e forti critiche riguardo alla gestione dei bidoni condominiali. Molti hanno lamentato la mancanza di informazioni dettagliate e l’assenza di rappresentanti dell’amministrazione comunale durante le riunioni.