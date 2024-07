I Missing Ink in apertura al concerto dei leggendari Osanna al “Riviera Jazz & Blues Festival” di Finale

Un nuovo, importante appuntamento segna un’altra grande tappa dell’estate 2024 per gli albenganesi Missing Ink. Giovedì 25 luglio, alle ore 21:00, in piazza San Giovanni Battista a Finale Ligure, nell’ambito della rassegna “Riviera Jazz & Blues Festival”, infatti, i Missing Ink avranno l’onore di fare da opener per il concerto degli Osanna.

Attivi fin dall’inizio degli anni ‘70, gli Osanna furono scoperti dal loro concittadino partenopeo Renzo Arbore, che li invitò come ospiti in diversi suoi programmi radiofonici e televisivi e che scrisse persino una prefazione stampata sulla prima edizione del loro album di esordio, “L’Uomo”, pubblicato nel 1971. Oggi quella prima stampa è diventata un vero oggetto di culto tra i collezionisti, raggiungendo quotazioni elevatissime.

Il loro secondo album del 1972, invece, intitolato “Preludio Tema Variazioni Canzona”, fu utilizzato come colonna sonora del film poliziesco “Milano Calibro 9”, tratto dallo scrittore Scerbanenco e diretto da Fernando Di Leo, con Gastone Moschin e Barbara Bouchet.

In oltre mezzo secolo di carriera, gli Osanna hanno solcato i palchi dei maggiori festival di tutto il pianeta e si sono fatti apprezzare per il loro sound unico e riconoscibilissimo, una efficace ed esplosiva miscela di hard, di blues, di jazz-rock, di rock progressivo e di calde sonorità mediterranee, definita in tutto il mondo come “Neapolitan Power”. Si dice che persino Peter Gabriel nel periodo in cui militava nei Genesis abbia preso ispirazione dagli Osanna per certi suoi abiti e trucchi di scena, dopo aver condiviso diversi concerti con loro.

Sarà quindi un grande onore per tutta la Liguria avere gli Osanna come ospiti. E sarà naturalmente un onore per i Missing Ink, che in qualità di opening set presenteranno i brani del loro album di esordio “Undrawn”.

Il mastering finale del disco è stato affidato a un nome di prestigio come quello di Fergal Davis (collaboratore, tra gli altri, per Muse, Sinead O’ Connor, Ben Folds e The Divine Comedy), il quale ha ultimato il lavoro presso i suoi Fergal Davis Mastering Studios di Dublino, in Irlanda. La distribuzione è ad opera di Ma.Ra.Cash. Records di Vigevano, una delle più importanti etichette attualmente attive nel panorama delle musiche “altre”, tra prog, psichedelia, avanguardie. Il catalogo della label vanta titoli di storiche band italiane (i Celeste di Ciro Perrino, Marcello Capra dei Procession, i Trip, i Syndone di Nik Comoglio e tantissimi altri) e di artisti stranieri (Blaine L. Reininger dei Tuxedomoon, Paul Roland, i francesi Lazuli, i belgi Machiavel…).

L’estate 2024 sarà densa di appuntamenti per i Missing Ink, che porteranno in tour brani originali e cover in diversi contesti. In particolare, l’opening per gli Osanna sarà solo un primo “assaggio” per quella che sarà l’ultima e più attesa tappa del tour estivo: infatti domenica 8 settembre, presso il Forum19 di Veruno (Novara), i Missing Ink si esibiranno al 2Days Prog +1, attualmente uno dei più grandi e importanti festival progressivi mondiali.

La giornata di domenica vedrà in scaletta una storica band genovese, i Gleemen, formazione tra le prime in assoluto a fare rock in Italia. Per i Missing Ink questo simboleggerà un importante “passaggio del testimone” tra il sound ligure di ieri e di oggi. Il gran finale di domenica sarà invece affidato a una delle più famose prog-power-metal band mondiali, gli statunitensi Symphony X.

Il ricco programma verunese, nel corso delle tre giornate, vedrà sul palco anche la Regina del metal-prog Anneke Van Giersbergen, le atmosfere sinfoniche dei britannici The Enid e un nome leggendario come Arthur Brown.

L’ingresso è gratuito e che l’evento è ideato dal Raindogs di Savona e dalla Associazione Culturale Officine Solimano, con il supporto di Coop, Fondazione “A. De Mari” e il patrocinio di tutti i Comuni che ospiteranno le varie tappe: Savona, Finale Ligure, Vado Ligure, Varazze e Borghetto Santo Spirito.