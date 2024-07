Casanova Lerrone, domenica 21 Luglio primo appuntamento della "Rassegna Cinematografica di Marmoreo"

Domenica 21 Luglio presso l'antico Frantoio di Marmoreo, a Casanova Lerrone primo appuntamento della "Rassegna Cinematografica di Marmoreo", nuovo evento organizzato dall'associazione ETRA - Marmoreo Comunità Creativa.

Appuntamento alle ore 19.00 per un aperitivo o pic-nic a base di prodotti locali (gradita la prenotazione), per godersi il tramonto nella splendida locaton. Le proiezioni avverranno sotto le stelle nel giardino dell'antico Frantoio. In caso di pioggia l'evento è assicurato nei locali interni della struttura. Si possono portare teli e cuscino per accomodarsi anche rilassati sul prato.

La rassegna presenta tre proiezioni con tema principale l’amore. Ciascun film declina il tema in maniera diversa. Il primo film della rassegna “La vera storia di Olli Maki” di Juho Kuosmanen, racconta la nascita di una relazione amorosa tra un uomo e una donna, tanto forte da obbligare i protagonisti a sperare un distacco dalla vita ordinaria e non accettare più le regole del contesto sociale in cui vivono.

Il secondo appuntamento “The quiet girl” di Colm bairead, racconta invece l’estate di una bambina nella campagna irlandese, affidata ad una coppia di lontani parenti. Qui l’amore è raccontato nella forma dell’accudimento, rivelandone il potere taumaturgico necessario per crescere ed identificarsi. Ultima proiezione “l’appuntamento“ di Teona Strugar Mitevska, percorre invece le fasi delicate del ritorno alla normalità successive ad un conflitto militare. Qui si rincorrono odio e amore, diniego e perdono. Tutto scorre sul filo, l’amore qui è riconquista e mezzo necessario per ritornare alla vita di tutti i giorni.

La rassegna si propone quindi di raccontare l’amore tra gli uomini, attraverso l’opera di giovani registi ( due opere prime) , rivelando una volta in più, quanto questo sentimento sia poetico delicato e fragile tra gli esseri umani.

Le proiezioni sono gratuite. Per info e prenotazioni 3298925089 o 3312131310.