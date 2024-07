Consorzio Agroforestale - Funghi di Giustenice: Luca Orso è il nuovo presidente

Si è svolta nei giorni scorsi, presso la sala Consiliare del Comune di Giustenice, l’assemblea elettiva per il rinnovo del Consiglio direttivo del Consorzio Agroforestale – Funghi del Comune di Giustenice, del quale l’amministrazione comunale è socio maggioritario. Il sodalizio tra pubblico e privato potrà quindi contare sull’apporto di nuovi volti all’interno del direttivo.

Il sodalizio tra pubblico e privato potrà quindi contare sull’apporto di un nuovo presidente e di un nuovo direttivo. Dopo la votazione sono risultati eletti: in qualità di presidente Luca Orso (nuovo Presidente); Piero Lorenzo Serrato (vicepresidente e socio fondatore); Floriana Orso (segretario e Presidente uscente), Luca Burlando (consigliere anche con delega a rappresentare i Soci consorziati non residenti); consiglieri: Barbara Pirotto, Ennio Boetto e Pier Paolo Fiallo. Riconfermati inoltre come revisore dei conti Flavio Battistini (presidente) insieme a Giancarlo Ardizzone e Simone Battaglia.

Presente all’incontro, in rappresentanza del Comune di Giustenice, in quanto il Comune è socio maggioritario del consorzio stesso, il sindaco Mauro Boetto.

“Nel ringraziare per la fiducia accordatami dai soci del Consorzio, vorrei precisare che il consorzio stesso non è solo, come viene spesso erroneamente chiamato, consorzio funghi ma è consorzio agroforestale – afferma il nuovo presidente Orso -, quindi istituito con l'obbiettivo di gestire l'intero patrimonio boschivo del territorio comunale, in parte di proprietà del Comune ma in buona parte di proprietà di soggetti privati.

Giustenice ha la fortuna di avere un patrimonio forestale enorme e di grande valore con varie tipologie di fasce boschive che partono da poco sopra al livello del mare con lecci, sugheri, pini marittimi, mirto, lentisco e cisto fino alla cima del Monte Carmo con faggi, maggiociondoli, larici, rododendri, mirtilli e persino il rarissimo fiore della fritillaria.

A valorizzare ulteriormente il nostro consorzio agroforestale, da circa un anno all'interno del territorio comunale è stata istituita un’area Wilderness, una vasta zona ancora molto selvaggia e quindi poco contaminata dall' intervento dell'uomo. All'interno di tale area oltre a scorci panoramici mozzafiato, sono presenti grotte, una di recente scoperta e ancora in fase di esplorazione, e soprattutto una biodiversità faunistica e ambientale unica e rara da tutelare con attenzione e nel migliore dei modi possibili. L'obiettivo del consorzio è quello di gestire, valorizzare e possibilmente portare migliorie come il ripristino di vecchi sentieri a uso pedonale, manutentendo strade o piste forestali, risistemando o costruendo nuove aree pic - nic, migliorando la cartellonistica soprattutto per segnalare l'area Wilderness, i suoi fini e i suoi confini.

Il motivo principale perché il consorzio chiede e chiederà ogni anno il rinnovo del tesseramento alla cittadinanza residente e non e a tutti i soci consorziati, oltre che a permettere di essere in regola per la raccolta dei prodotti del sottobosco, è anche e proprio per riuscire a raggiungere tutti questi obiettivi prefissati con l’unica grande finalità di sostenere l’intero patrimonio naturalistico che è la bellezza, le radici e la storia del nostro comune e quindi di tutti noi - conclude il presidente Orso ricordando inoltre che - il comune di Giustenice è dotato di un piano di assestamento silvo pastorale in validità che, nel caso in cui si presentasse l'occasione, può favorire la possibilità di poter ottenere finanziamenti miratialla gestione del territorio e dei suoi beni ambientali”.

“Si ricorda - spiega il presidente - che per la raccolta dei funghi e degli altri prodotti del bosco nell’ambito del territorio Giusteniese, delimitato da apposita segnaletica indicante i confini sottoposti a vigilanza da parte degli operatori, è necessario munirsi del tesserino: esistono diverse tipologie di tesserini che si differenziano per la durata e per il costo, a seconda che a richiederlo sia una persona residente nel Comune di Giustenice o che sia proprietaria di fondi che fanno parte del consorzio. Anche i cittadini non residenti e non consorziati possono acquistare i tesserini. E’ quindi necessaria la detenzione dell’apposito tesserino. I costi sono contenuti e sono: per i consorziati residenti 10 euro, per i consorziati non residenti e per i residenti non consorziati 25 euro, il tesserino giornaliero costa 10 euro, quello annuale 50 euro. I soci residenti del consorzio che hanno compiuto i 75 anni non pagano”.

I tesserini si possono chiedere presso la segreteria del Comune (telefonando al numero 019-637145 dal lunedì al venerdì), al Mercatino Alimentari e Macelleria di piazza Vittorio Veneto (contattando lo 019-637153 dal lunedì al sabato), al bar Giustbar (ex bar Adri) in piazza Vittorio Veneto (al numero 3280075526

Conclude il sindaco Mauro Boetto: “Ringrazio a nome mio personale e di tutta la comunità chi in questi ultimi anni si è reso disponibile ai vari incarichi direttivi fra il quali il prof. Giovanni Zanelli (già presidente del Consorzio stesso) e il consigliere uscente Rinaldo Marongiu. Un particolare ricordo anche al vicepresidente uscente nonché socio fondatore Carlo Folco da poco scomparso prematuramente”.