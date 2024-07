Finale, nei fine settimana potenziato il servizio raccolta rifiuti: più addetti e cestini gettacarte

Finalmente anche la Riviera di Ponente ligure ha potuto godere di un primo settimana pienamente estivo, sia per il meteo benevolo sia per il numero di turisti giunti per un bagno nelle acque del Mar Ligure.

Un flusso e un aumento di presenze sul territorio che ha rispolverato le ormai solite questioni riguardo all'igiene urbana a Finale Ligure dove, come spesso accade in estate e non solo nel comune finalese, in più punti del territorio nella giornata di domenica in particolare si poteva notare non solo un deciso affollamento del litorale ma anche delle aree di raccolta rifiuti, quali bidoni, gettacarte o addirittura isole ecologiche (ovviamente all'esterno dei contenitori in questo caso).

Una situazione a cui l'Amministrazione Berlangieri ha deciso di cercare di porre rimedio nei prossimi fine settimana: dopo un confronto con Sat, l'azienda partecipata che da quest'anno per la prima stagione estiva si occupa della gestione rifiuti nel comune rivierasco, è stato previsto un potenziamento del servizio.

"Il notevole afflusso di turisti in questo ultimo fine settimana ha creato qualche disagio nella gestione dei rifiuti, con bidoni, cassonetti e cestini stracolmi, sia nelle zone del lungomare quanto nei pressi delle spiagge libere e nel centro cittadino" spiega il primo cittadino attraverso i suoi canali.