Incendio in un camper a Cenesi, esplosioni e denso fumo: vigili del fuoco in azione

Vigili del fuoco mobilitati nel pomeriggio odierno a Cenesi in via Costarossa, tra Cisano sul Neva e Albenga, per un incendio scoppiato improvvisamente all'interno di un camper.

Ancora incerta la dinamica dell'accaduto e quale sia stato l'innesco del rogo, mentre molte sono state le segnalazioni al 112 per la densa e alta colonna di fumo sviluppatasi e il rumore ripetuto di esplosioni: sul mezzo si sarebbero trovate, infatti, alcune piccole bombole di gas utili per il funzionamento della cucina di bordo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Albenga coi mezzi Aps e autobotte, mentre non si sarebbero registrati feriti.