Incontro con l’economista Carlo Cottarelli a Savona: presenta il suo libro "Dentro il Palazzo. Cosa accade davvero nelle stanze del potere"

Mercoledì 17 luglio alle 21.15, Piazza Sisto IV a Savona, nell'ambito della rassegna “Parole Ubikate in Mare”, ospiterà l'economista Carlo Cottarelli che parlerà del suo ultimo libro "Dentro il Palazzo. Cosa accade davvero nelle stanze del potere" (Mondadori).

L'incontro sarà moderato dal direttore di Telenord, Giampiero Timossi, promettendo una serata di approfondimento e dialogo su temi cruciali riguardanti la politica e l'economia italiana.

“Parole Ubikate in Mare” è una rassegna curata dalla Libreria Ubik in collaborazione con il Comune di Savona e il Comune di Albissola Marina, con il sostegno di Bper Banca e NH Hotels. L'evento è a ingresso gratuito, con la direzione artistica di Renata Barberis.

Carlo Cottarelli (economista, ex commissario straordinario per la revisione di spesa nominato dal governo italiano, direttore dell'Osservatorio sui Conti Pubblici, incaricato nel 2018 di formare un governo nel corso di una crisi istituzionale senza precedenti), attingendo alla sua esperienza diretta, esamina lo stato della nostra politica. Ne registra le storture, le inefficienze, le potenzialità perdute, descrivendo dal di dentro il funzionamento del nostro Parlamento e trattando, fra l'altro, temi di scottante attualità, come il progressivo ridimensionamento del suo ruolo rispetto a quello del governo, il dibattito ormai ridotto a scontro tra fazioni opposte, gli stipendi di deputati e senatori, il bizantinismo delle pratiche, l'allontanamento dei cittadini dal voto, e cosa si può fare per riavvicinare i cittadini alla politica. E racconta per la prima volta in dettaglio quei quattro giorni che lo videro salire al Quirinale più volte nel tentativo di formare un nuovo governo.