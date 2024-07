Centro Antiviolenza Artemisia Gentileschi: il Progetto “SeS – Scan & Support” per aiutare le donne vittime di violenza

Il QR Code, come segnale visivo, servirà sia come invito implicito a chiedere aiuto, sia come dimostrazione dell'impegno degli esercenti nel contrastare la violenza. Il coinvolgimento attivo dei locali esercenti offre loro l'opportunità di far parte di una rete dedicata alla prevenzione e all'intervento tempestivo. Questa collaborazione non solo aumenterà la visibilità del progetto, ma contribuirà anche a creare una solida comunità di sostegno e solidarietà. Quindi si renderà più facile, per le vittime di violenza e per le persone a loro vicine, la possibilità di chiedere aiuto, fornendo dettagli utili per contattare il Centro Antiviolenza dell'area di riferimento. Contestualmente, verranno fatte azioni di comunicazione e sensibilizzazione dei diversi tipi di violenza.

Il Progetto “SeS – Scan & Support” è finanziato dalla Regione Liguria.