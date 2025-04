Alassio conferisce un riconoscimento alla gelateria "Perlecò" per i "2 Coni" assegnati da Gambero Rosso

Il gelatiere alassino Aldo De Michelis ha ricevuto un riconoscimento dall'Assessorato al Commercio del Comune di Alassio per la prestigiosa recente assegnazione dei "2 Coni" da parte del “Gambero Rosso” alla sua gelateria Perlecò.

Il momento istituzionale si è svolto nei giorni scorsi presso l'Auditorium della Biblioteca Civica di Alassio alla presenza dell'assessore al Commercio Franca Giannotta, che ha consegnato ad Aldo De Michelis una pergamena ufficiale del Comune di Alassio. La cerimonia di conferimento si è svolta alla presenza del consigliere comunale con incarico agli istituti culturali di AlassioMariacristina Boeri, della moglie e collega del maestro gelatiere e dei partecipanti alla presentazione del suo volume Un bouquet di gelato (Trenta Editore), con prefazione del giornalista Stefano Franchi che si è svolta nella stessa occasione, condotta da Silvia Parodi di Tastee.it e inserita nell'ambito di “Alassio di Venerdì” e di “Flauer”, la manifestazione che ha portato in scena ad Alassio, per l'intero fine settimana, l’incontro tra natura ed eccellenze gastronomiche del territorio.

“Ci fa davvero piacere – sottolinea l'assessore al Commercio del Comune di Alassio, Franca Giannotta – conferire questo riconoscimento ad Aldo De Michelis, che con la sua gelateria artigianale Perlecò si distingue per creatività ed eccellenza ai massimi livelli. Il suo sorbetto 'Begonia di Alassio', iscritto nel registro De.Co. del Comune di Alassio, ha recentemente portato il nome di Alassio in contesti prestigiosi come il G7 dell’Agricoltura a Siracusa e fino in Cina, alla fiera Hotelex di Shanghai. Il recente riconoscimento dei 2 coni da parte del Gambero Rosso rappresenta un ulteriore traguardo davvero significativo, sia per lui che per la nostra città”.