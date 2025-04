Cairo, sopralluogo tra Comune e Provincia sulla Sp 29 nella frazione di San Giuseppe: l'obiettivo è migliorare la sicurezza stradale (FOTO)

Questa mattina si è svolto un sopralluogo tecnico lungo il tratto urbano della Sp 29, in corso Marconi nella frazione di San Giuseppe, nel territorio comunale di Cairo Montenotte al confine con Carcare, con l’obiettivo di verificare lo stato della viabilità.

Presenti all’ispezione il presidente della Provincia di Savona, Pierangelo Olivieri, insieme al consigliere delegato alla viabilità per la Valbormida, Marco Dogliotti, affiancati dai tecnici dell’ufficio provinciale responsabile della manutenzione stradale e della gestione della segnaletica. Per il comune di Cairo Montenotte hanno partecipato l’assessore ai Lavori Pubblici, Fabrizio Ghione, il personale del Settore Urbanistica e il comandante della Polizia Locale Silvia Schinca, contribuendo, ciascuno per le proprie competenze, alla valutazione complessiva delle condizioni di sicurezza del tratto stradale.

Dato il ruolo strategico del tratto viario come collegamento tra più ambiti comunali, si è concordato che la Provincia procederà con il rifacimento della segnaletica orizzontale, in parallelo e in coordinamento con il piano comunale di intervento sull’illuminazione pubblica. L’obiettivo è migliorare in modo integrato e concreto la sicurezza della circolazione.

"L’obiettivo - ha detto al termine della visita l'assessore cairese Ghione - era valutare azioni concrete per migliorare la sicurezza, visto che i cittadini avevano sollevato preoccupazioni per la pericolosità degli attraversamenti attraverso una raccolta firme e diverse segnalazioni".

La Provincia interverrà quindi con il rifacimento della segnaletica orizzontale; il Comune, vista la propria competenza, si occuperà dell’illuminazione dei due passaggi pedonali, utilizzando il sistema "intelligent dimming", già adottato in altre zone di Cairo.