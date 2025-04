Giovedì 10 aprile in TV la finale nazionale di "Bravissima", in gara la pietrese Francesca Bianco

Giovedì 10 aprile si accenderanno i riflettori sulla finale nazionale di "Bravissima", lo storico talent show ideato e condotto da Valerio Merola. L’evento sarà trasmesso in prima serata, alle 21, su Canale Italia (canale 71 del digitale terrestre) e su Sky (canale 913), portando sul palco le eccellenze femminili italiane nelle categorie canto, ballo, moda, recitazione e arte varia.

Tra le finaliste di quest’edizione spicca il nome di Francesca Bianco, 49 anni, originaria di Pietra Ligure, che si contenderà il titolo nella categoria recitazione. Un risultato straordinario per Francesca, autodidatta, che ha deciso di mettersi in gioco nonostante non abbia mai calcato un palcoscenico professionale prima d’ora.

"Per me, è già una vittoria essere in finale – ha dichiarato emozionata – Mettersi in gioco, alla mia età, in qualcosa di nuovo per me, e da autodidatta, beh è una vittoria personale". Francesca ha voluto ringraziare pubblicamente Valerio Merola per l’opportunità e Fiore Martini, organizzatrice dell’area partner della Regione Liguria, che l’ha convinta a partecipare a quest’avventura.

Nato nei primi anni ’90, "Bravissima" è considerato uno dei primi talent show della televisione italiana. La sua unicità sta nell’essere l’unico format interamente dedicato al talento femminile, offrendo da decenni una vetrina importante per artiste provenienti da tutta Italia.