Andora, torna "Note fra gli Ulivi" con le sonorità del trio New Lanua con Rodolfo Cervetto

Degustazioni di tipici liguri e concerto. Ecco la formula di "Note fra gli Ulivi", la rassegna ospitata fra gli ulivi di bel Borgo di Rollo, chesabato 20 luglio, debutta con la XV edizione patrocinata dalla Presidenza della Regione Liguria e del Comune di Andora.

La serata di apertura parte alla grande con il trio “New Ianua” con Rodolfo Cervetto, uno dei più noti percussionisti italiani, direttore dello storico Lousiana Jazz Club di Genova, Aldo Mella, bassista e compositore con innumerevoli collaborazioni nazionali e internazionali, e Andrea Paganetto, trombettista e compositore che fa della sua mediterraneità la sua cifra stilistica.

A partire dalla suggestione di uno dei nomi di Genova, è stato confezionato un album che non passa inosservato: appunto Ianua (Orange Home Records) che ha suoni caldi e forme cangianti che evocano immediatamente atmosfere e visioni mediterranee.

La serata permetterà di effettuare un affascinante viaggio musicale tra i carrugi genovesi: un punto di vista diverso su Genova, mostrandocene le due facce, di mare e di terra, e prendendola come porto di partenza per un viaggio musicale del tutto originale verso le destinazioni lontane ed esotiche dove il mare ha portato i suoi figli.

Una serata che non mancherà di soddisfare il pubblico più esigente nel Borgo di Rollo, l’antico nucleo sul promontorio che divide Andora da Cervo, noto per la sua impareggiabile vista. Un’ambientazione unica, circondata dagli ulivi, un’occasione non solo artistica ma anche di riscoperta gastronomica: l’area ristoro permette infatti di conoscere una selezione di piatti tipici della tradizione ligure cucinati con ingredienti locali. La serata è ad ingresso libero, con apertura dell’area ristoro dalle 19.30 e concerto alle 21.30.

Programma della rassegna

27 luglio

Mario Cau Trio e il loro gipsy swing,

da Montecarlo a “Note tra gli Ulivi”

Sabato 27 luglio a Rollo di Andora, secondo appuntamento della rassegna musicale "Note tra gli Ulivi": questa volta ospite del Borgo sarà il Mario Cau Trio, ovvero Mario Cau (chitarra e voce), Marco Rovida (contrabasso) e Andrea Marchesini (percussioni). Il trio è uno dei punti fissi delle serate di Montecarlo, con i loro seguitissimi concerti nei più importanti locali del Principato, come “Cantinetta Antinori” o “Zeffirino”.

Il trio si è affermato con il loro originale “gipsy swing italiano”. Il gipsy swing, o jazz manouche, è uno stile jazz musicale melodico, cadenzato, in cui trovano la massima espressione gli strumenti a corda, tipico delle band gitane.

“L'idea – dice Mario Cau - è quella di riprende la modalità sincopata di questo stile introdotto in Europa dal grande chitarrista Django Reinhardt. Con questo particolare stile abbiamo rivisitato un vasto repertorio di brani completamente riarrangiati di grandi autori italiani quali Carosone, Buscaglione, Conte, De Andrè, Modugno”.

Il trio di Cau. con una sonorità acustica diretta ed efficace, accompagnano il pubblico in un viaggio musicale attraverso il tempo, coinvolgendolo come pochi altri sanno fare.

3 agosto

Piccone e Cervetto, dalla Liguria agli USA a “Note tra gli Ulivi”

A Cervetto il premio “Ulivo d’Oro” della Presidenza della Regione

Il 3 agosto la XV edizione della rassegna musicale "Note tra gli Ulivi", uno degli appuntamenti più attesi per gli appassionati della musica di qualità ospita Lorenzo Piccone che presenta "From Liguria to the USA" un coinvolgente viaggio tra la Riviera e l’America, dove Piccone usualmente suona e registra i suoi brani. Questo nuovo progetto comprende brani inediti tratti dal suo recente album, offrendo sonorità e strumenti "inusuali" per un concerto davvero unico. Piccone, l'unico artista italiano nella CardyRat Records, l’olimpo dei chitarristi internazionali jazz e swing, è un virtuoso polistrumentista, che spazia dalla chitarra classica a strumenti esotici. Sarà accompagnato da uno dei più grandi nomi delle percussioni italiane: Rodolfo Cervetto, verso virtuoso della batteria. Cervetto, musicista jazz di prestigio con innumerevoli collaborazioni internazionali e si distingue per uno stile estremamente raffinato.

Nella serata il Sindaco di Andora, Mauro Demichelis, consegnerà l’Ulivo d’Oro, Premio della Presidenza della Regione Liguria per la musica indipendente. Dopo Paolo Bonfanti, Rudy Rotta, Claudio Capurro, Carlo Aonzo, Dado Moroni, Tommaso Perazzo e Lorenzo Piccone, questa volta la Giuria ha scelto proprio a Rodolfo “Rudy” Cervetto: Cervetto è uno dei batteristi jazz più apprezzati in Europa, con prestigiose collaborazioni in oltre 25 anni di carriera. È presidente dello storico “Louisiana Jazz Club”, il più antico d’Italia, ed è conosciuto per il suo travolgente stile personale ed eclettico: negli ultimi anni la sua ricerca si è orientata all’affinamento del proprio linguaggio avvicinandosi al free, al jazz europeo e alla musica classica.

Rollo di Andora - sabato 10 agosto

“Three for the road”:

tra blues e sonorità africane a “Note tra gli Ulivi”

La serata del 10 agosto porta sul palco tra gli ulivi di Rollo il progetto "Three for the Road" di Claudio Bellato: questo chitarrista poliedrico accompagnerà il pubblico in un viaggio nell'Africa nera. La sua chitarra incontrerà le sonorità di un polistrumentista Burkinabè eccezionale, Petit Solo Diabatè. Il tutto sarà scandito dal ritmo travolgente della batteria di Leo Saracino, completando un trio straordinario in un incontro tra la musica africana e il Blues.

Una occasione unica anche per apprezzare le sonorità di uno strumento musicale caratteristico dell'Africa Occidentale sub-sahariana, il balafon. Un originale xilofono attraverso il quale le straordinarie capacità di Petit Solo Diabaté crea un ponte tra la tradizione africana e la musica contemporanea.

Rollo di Andora - sabato 17 agosto

Serata di chiusura a “Note tra gli Ulivi” col quintetto “Flat Five”

Il 17 agosto, ultimo appuntamento della XV edizione della rassegna musicale "NOTE TRA GLI ULIVI”, patrocinata dalla Presidenza della Regione Liguria e comune di Andora ospiterà per la prima volta un intero quintetto, i Flat Five, formato da Francesca Roca alla chitarra, Luigi Marras alla batteria, Stefano Mati al sassofono, Gianluca Gallucci al contrabbasso e Matteo Mannino alla tromba. Tutti giovani artisti di grandissimo talento che porteranno brani inediti assieme a cover conosciute.

Verranno riproposti i più noti “standard” jazz, rivisitati in chiave moderna dal quintetto. Questo termine indica i brani jazz diventati una presenza fissa a livello di repertorio: uno standard è un brano che è stato inciso in tante versioni, avendo avuto ampio riscontro, ed è entrato nel repertorio comune del jazz, magari partendo da motivi popolari rivisitati in chiave jazzistica diventando un classico del genere.

