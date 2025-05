"Rifiuti e termovalorizzatore: parliamone!". Sabato 10 maggio l'iniziativa di RiformiAMO Savona

Sabato 10 maggio, alle ore 17, nella Sala Rossa del Comune di Savona, il gruppo consiliare RiformiAMO Savona, con il supporto dei partiti +Europa, Azione, Italia Viva e Centro Democratico, propone l'incontro pubblico dal titolo "Rifiuti e termovalorizzatore: parliamone!".

Nel contesto regionale attuale, la chiusura del ciclo dei rifiuti è tornata ad essere centrale nel dibattito politico. L'ipotesi di un termovalorizzatore nella nostra provincia è nuovamente sul tavolo ed è stata appresa con preoccupazione da parte delle amministrazioni locali e dei cittadini.

Come già dichiarato, le forze politiche riformiste non rifiutano a priori la possibilità di installare un impianto waste-to-energy nella nostra Regione, ma ritengono fondamentale una pianificazione sostenibile dal punto di vista ambientale, economico (evidenziando i benefici per l'utente) e sociale.

Pertanto, l'incontro proposto ha come obiettivo quello di approfondire e fare chiarezza sugli aspetti normativi e tecnici, presentando vantaggi e svantaggi di esperienze esistenti e possibili scenari per la gestione dei rifiuti.



Interverranno l'assessore Barbara Pasquali, Alessandro Berni e l'ing. Rogora, e i due consiglieri comunali Maria Adele Taramasso e Massimiliano Carpano.