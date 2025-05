Elezione di Papa Leone XIV, a Savona la messa di ringraziamento in cattedrale

Lunedì 12 maggio, alle ore 21, nella Cattedrale Nostra Signora Assunta, il vescovo della Diocesi di Savona-Noli monsignor Calogero Marino presiederà la messa di ringraziamento per l'elezione del Santo Padre Leone XIV, al secolo Robert Francis Prevost, 267esimo papa della Chiesa cattolica e vescovo di Roma e primate d'Italia.

Di doppia cittadinanza statunitense e peruviana, è il secondo papa originario del continente americano dopo il suo predecessore Francesco, il primo nella storia proveniente dagli Stati Uniti d'America e il primo appartenente all'Ordine di Sant'Agostino. Il suo motto è "In Illo uno unum", parole che sant’Agostino pronunciò in un sermone, l'"Esposizione sul Salmo 127", per spiegare che "sebbene noi cristiani siamo molti, nell'unico Cristo siamo uno".

Ieri, 8 maggio, è stato eletto al quarto scrutinio del conclave. La scelta del nome sarebbe un segno di continuità con le riforme sociali e culturali promosse da papa Leone XIII. Nella sua prima benedizione Urbi et Orbi dopo l'elezione il filo conduttore è stato un augurio incondizionato per la pace nel mondo.