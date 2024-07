Consiglio comunale di Garlenda, all'ordine del giorno le dimissioni da consigliere del vicesindaco Cappato

“Pur non ritenendo che vi fossero requisiti di incompatibilità, come ipotizzato dalla minoranza al consiglio di insediamento, il Vicesindaco Francesco Cappato ha ritenuto di rassegnare le proprie dimissioni da consigliere della Pro Loco di Garlenda e da consigliere comunale, rimarrà comunque Vicesindaco. Questa scelta, condivisa con la maggioranza, consentirà al Vicesindaco di dedicarsi a tempo pieno all’attività in giunta a favore della nostra Garlenda”.

Cosi commenta il sindaco Alessandro Navone che prosegue: "Il suo impegno e la dedizione dimostrata nei confronti della cosa pubblica e dell’associazionismo locale, rispecchia esattamente quello spirito di servizio e non di protagonismo che serve al nostro territorio, spero sia da esempio anche per altri che vogliano avvicinarsi al volontariato locale".

"Penso sia veramente triste speculare su questi temi, il risultato della campagna elettorale dovrebbe aver insegnato alla minoranza che il clamore mediatico non paghi e non mi sembra di aver visto attivismo durante gli ultimi eventi ospitati da Garlenda, questo deve far riflettere - conclude il sindaco - Venerdì sarà anche l’occasione per l’ingresso in consiglio, tra le fila di Collaborazione e Progresso, di Alberto Tassistro, stimato avvocato civilista.