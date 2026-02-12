Messaggi di odio e Albanese fuori dall’Onu, Lega: "Salis forse ora riuscirà a capire il danno arrecato a Genova"

"Per chiedere le dimissioni di Francesca Albanese dall’Onu, perché è una militante politica che con i suoi messaggi di odio mina la credibilità dell’istituzione mondiale, si è mobilitato pure il Governo francese: ‘Prende di mira non il Governo israeliano, di cui è consentito criticare la politica, ma Israele in quanto Popolo e Nazione’. Il sindaco di Genova Silvia Salis forse ora riuscirà a capire il danno d’immagine e morale che ha arrecato al capoluogo ligure e ai genovesi accogliendo a braccia aperte, durante un evento pubblico dei Pro Pal in città, la a dir poco faziosa relatrice dell’Onu per la Palestina".

Lo hanno dichiarato i consiglieri regionali della Lega Sara Foscolo (capogruppo), Sandro Garibaldi (vice capogruppo) e Armando Biasi (presidente della III commissione Attività produttive).

"Ribadiamo la nostra condanna per le dichiarazioni di odio di Francesca Albanese e sosteniamo, senza se e senza ma, l’iniziativa del nostro vicepresidente della commissione Affari esteri alla Camera dei Deputati, Paolo Formentini, che ha presentato una risoluzione in cui si chiede che anche l’Italia si unisca alla Francia per chiedere le dimissioni della relatrice speciale Onu per la Palestina. Mai più messaggi di odio da parte di un rappresentante delle Istituzioni come è l’Onu e mai più accoglienza a Genova da parte di vertici delle Istituzioni, come è Salis, di personaggi che diffondono messaggi di odio", concludono.





